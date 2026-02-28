закрыть
28 февраля 2026, суббота, 13:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

CEPA: Кремль победила «Баба Яга»

1
  • 28.02.2026, 13:17
  • 1,456
CEPA: Кремль победила «Баба Яга»

Путин признал, Украина превосходит Россию по тяжелым дронам.

Путин признал отставание Москвы от Украины в области тяжелых боевых дронов. Он отметил, что у России все еще не хватает тяжелых дронов, подобных украинской «Бабе Яге», пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Украинские тяжелые дроны «Баба Яга» сыграли ключевую роль на поле боя. Изначально переделанные из сельскохозяйственных аппаратов, они используются для минирования дорог противотанковыми минами, доставки боеприпасов и атаки укрепленных позиций. Среди них — дроны «Вампир» и «Кажан», способные нести до 40 кг груза на дистанцию до 35–40 км. Идут работы над версиями для эвакуации раненых.

«Вампиры» дополняют FPV-дроны, первые днем атакуют логистику врага, а тяжелые — ночью точечно минируют дороги и уничтожают скопления войск, отмечает эксперт Рой Гарднер. Украинские пилоты отмечают, что тяжелые дроны эффективны против укрепленных позиций, тогда как FPV лучше для малых целей.

С весны 2023 года «Вампиры» выполнили более 2,5 млн боевых миссий. Производитель SkyFall увеличил выпуск до 100 000 единиц в год, заменил уязвимые зарубежные комплектующие на отечественные, а стоимость снизилась с $20 000 до $8 500 за дрон.

Россия пыталась создавать аналоги и применять контрмеры, включая попытки перехвата тяжелых дронов FPV-дронами. В январе Минобороны РФ объявило о сборке первых тяжелых FPV-дронов «Кощей», но до уровня Украины Москва пока не догнала.

Эксперты отмечают, что украинские тяжелые дроны стали основой операций FPV-дронов, обеспечивая связь и поддержку мелким ударным дронам, а российские войска нередко используют сбитые украинские аппараты для снабжения.

Украина сохраняет технологическое преимущество в тяжелых беспилотниках, несмотря на попытки России догнать лидера на поле боя.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Одна из главных ошибок Кремля
Одна из главных ошибок Кремля Виталий Портников
Температура горения книг
Температура горения книг Ирина Халип
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин