СМИ: Иран ударил по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке 28.02.2026, 13:27

1,516

Появились новые подробности атаки.

Тегеран нанес удары по военным базам США на Ближнем востоке и по Израилю в ответ на массированные атаки с их стороны, пишет The Moscow Times.

Как сообщает иранское издание Fars, ракетный удар был нанесен по американской базе в Бахрейне, который является ключевым союзником Вашингтона в Персидском заливе и постоянным местом дислокации штаб-квартиры Пятого флота ВМС США (в столице страны Манаме).

По данным Bahrain News Agency, по удар попал сервисный центр Пятого флота. Министерство внутренних дел Бахрейна призвало граждан немедленно переместиться в ближайшее безопасное место. Взрывы были зафиксированы и в Кувейте, в котором также расположены военные базы США, где, по оценкам, расквартированы до 13 500 американских военнослужащих.

Помимо этого, Иран ударил по Катару как минимум двумя ракетами. Минобороны страны сообщило, что ее армии «удалось успешно предотвратить ряд атак, направленных против территории страны… все ракеты были перехвачены до достижения территории Катара» с помощью системы Patriot. После этого, как пишет Aljazeera, в столице Катара Дохе прогремели взрывы. Взрывы также прогремели в столице ОАЭ Абу-Даби, сообщили Reuters очевидцы, над городом поднимался дым. По информации Fars, целью атак Ирана были авиабазы США Аль-Удейд в Катаре, Аль-Салем в Кувейте и Аль-Дафра в ОАЭ, а также «Пятая американская база в Бахрейне». Израиль также подвергся ракетным обстрелам со стороны исламской республики: воздушная тревога объявлялась в разных регионах страны.

На фоне масштабных взаимных обстрелов страны Персидского залива вслед за Ираном и Израилем закрывают воздушное пространство. Об этом уже объявили Катар, Кувейт и ОАЭ.

По данным источников Reuters и New York Times, основной целью американо-израильских ударов по Ирану были иранские чиновники. Двое собеседников CNN сообщили, что американские военные планируют продолжать атаки против Ирана на протяжении несколько дней. Израильский источник телеканала заявил, что Израиль также готовится к нескольким дням ударов по Ирану и в случае необходимости готов нарастить масштаб атак. Президент Дональд Трамп в своем субботнем видеообращении заявил, что атаки носят «масштабный и системный характер».

Согласно заявлению израильского премьера Биньямина Нетаньяху, военная операция против Ирана направлена на устранение «экзистенциальной угрозы»: «Израиль и Соединенные Штаты приступили к операции по устранению экзистенциальной угрозы, исходящей от террористического режима в Иране. Я благодарю нашего великого друга, президента Дональда Трампа, за его историческое лидерство».

