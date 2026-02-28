закрыть
NI: Белый дом не пускает Россию на Южный Кавказ

3
  • 28.02.2026, 13:53
  • 2,746
NI: Белый дом не пускает Россию на Южный Кавказ

Это конец российского доминирования в регионе.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс завершил исторический визит на Южный Кавказ, став первым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Армению. Несмотря на скандал с удаленным постом о Мемориале геноцида армян, главной целью поездки стало укрепление американского влияния и противодействие российскому доминированию в регионе, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Вэнс сосредоточился на реализации двусторонних торговых соглашений с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Среди ключевых проектов – строительство маршрута TRIPP (Маршрут Трампа для международного мира и процветания), соединяющего Азербайджан с Нахичеванью через Армению, что позволит создать торговый коридор между Центральной Азией и Европой, минуя Россию и Иран.

Также подписан договор о гражданском ядерном сотрудничестве с Арменией на $5 млрд для замены советской инфраструктуры атомной энергетики и $4 млрд на топливо и обслуживание, подорвавший предложение российской Rosatom. С Алиевым Вэнс заключил стратегическое партнерство в экономике, безопасности, энергетике и борьбе с терроризмом.

Однако Вэнс не посетил Грузию — страну, традиционно важную для транспортного коридора к Черному морю. Проект глубоководного порта Анаклия, изначально рассчитанный на американо-европейское участие, в 2024 году передан китайско-сингапурскому консорциуму, усиливая влияние Китая и России в регионе.

Эксперты считают, что США должны продолжать стимулировать демократические реформы в Грузии, поддерживать гражданское общество и СМИ, одновременно демонстрируя готовность к санкциям против властей, если они не проведут прозрачные выборы и не прекратят репрессии против оппозиции.

Таким образом, американская стратегия в Южном Кавказе сочетает экономические и военные инициативы с дипломатическим давлением, чтобы обеспечить стабильность региона и не дать Москве и Пекину усилить свое влияние.

