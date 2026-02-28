Иран провел несколько волн атак по Израилю залпами баллистических ракет
В Тель-Авиве наблюдается дым после последних обстрелов.
Иран осуществил несколько волн атак по Израилю в ответ на атаку ЦАХАЛ и военных США на Тегеран и ряд других городов страны.
Как сообщает Clash Report, во время первой волны Иран выпустил в сторону Израиля около 30 баллистических ракет.
По данным Армии обороны Израиля, через несколько минут еще один залп был осуществлен в сторону страны. Речь идет о баллистических ракетах. В Тель-Авиве наблюдается дым после последних обстрелов.
Университетские занятия по всему Ирану сегодня отменены, а с завтрашнего дня обучение будет проходить в виртуальном формате. Ожидается, что американские военные проведут многодневную операцию против Ирана.
Иран готовится отомстить Израилю и «дать решительный ответ», сообщает государственное телевидение страны.