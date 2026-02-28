закрыть
28 февраля 2026, суббота, 14:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Иран провел несколько волн атак по Израилю залпами баллистических ракет

  • 28.02.2026, 14:02
  • 1,388
Иран провел несколько волн атак по Израилю залпами баллистических ракет

В Тель-Авиве наблюдается дым после последних обстрелов.

Иран осуществил несколько волн атак по Израилю в ответ на атаку ЦАХАЛ и военных США на Тегеран и ряд других городов страны.

Как сообщает Clash Report, во время первой волны Иран выпустил в сторону Израиля около 30 баллистических ракет.

По данным Армии обороны Израиля, через несколько минут еще один залп был осуществлен в сторону страны. Речь идет о баллистических ракетах. В Тель-Авиве наблюдается дым после последних обстрелов.

Университетские занятия по всему Ирану сегодня отменены, а с завтрашнего дня обучение будет проходить в виртуальном формате. Ожидается, что американские военные проведут многодневную операцию против Ирана.

Иран готовится отомстить Израилю и «дать решительный ответ», сообщает государственное телевидение страны.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Одна из главных ошибок Кремля
Одна из главных ошибок Кремля Виталий Портников
Температура горения книг
Температура горения книг Ирина Халип
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин