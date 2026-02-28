Биткоин обвалился после удара США по Ирану 1 28.02.2026, 14:10

Энергетические рынки также находятся в состоянии готовности.

После того, как Израиль и Соединенные Штаты 28 февраля нанесли совместный удар по Ирану, первая криптовалюта биткоин упала на 7% до 63 тыс. долларов. Трейдеры, похоже, уменьшают риски из-за опасений относительно более широкого регионального конфликта.

Об этом говорится в публикации yahoo finance.

Министр обороны Израиля Израиль Кац назвал операцию «превентивным ударом». Правительство Израиля объявило чрезвычайное положение по всей стране, предупредив о возможном ответе Ирана с использованием беспилотников и баллистических ракет.

Биткоин резко упал после новости об ударе. Криптовалюта упала более чем на 6% за 24 часа, опустившись до примерно 63 300 долларов.

Падение уничтожило недавние попытки восстановления и усилило общую слабость в течение последнего месяца. Трейдеры, похоже, уменьшают риски из-за опасений относительно более широкого регионального конфликта.

Если Иран применит прямые ответные меры против израильских или американских активов, ситуация может быстро обостриться. Энергетические рынки также находятся в состоянии готовности, учитывая стратегическое положение Ирана на мировых нефтяных маршрутах.

