СМИ Израиля: Иран атаковал авианосец США Abraham Lincoln в Аравийском море 28.02.2026, 14:37

5,254

Появились новые данные о результатах ударов по американским военным базам.

Иран наносит удары по американским базам на Ближнем Востоке в ответ на операцию США и Израиля. Известно о взрывах в Бахрейне и ОАЭ.

Как сообщает CNN, Иран нанес ракетные удары по американской базе в Бахрейне. Бахрейн является ключевым союзником США в Персидском заливе и постоянным местом расположения штаба Пятого флота ВМС США в Манаме.

СМИ Бахрейна со ссылкой на источники сообщают, что сервисный центр Пятого флота ВМС США в Бахрейне «подвергся ракетному нападению».

По данным Reuters, американская база в Абу-Даби также стала мишенью иранского ракетного удара. Пострадала ли военная инфраструктура, пока неизвестно.

В то же время в Кувейте объявлена воздушная тревога, Кувейт и Катар закрыли свое воздушное пространство.

В то же время «9 канал Израиля» сообщает о том, что Иран атаковал авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln в Аравийском море.

По данным CNN, четыре американские базы на Ближнем Востоке стали целями атак: авиабаза Аль-Удейд в Катаре, авиабаза Аль-Салем в Кувейте, авиабаза Аль-Дафра в ОАЭ и база Пятого флота США в Бахрейне.

28 февраля Армия обороны Израиля осуществила атаку по территории Ирана. Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной боевой операции американских войск против Ирана.

В ответ Иран осуществил несколько волн атак по Израилю в ответ на атаку ЦАХАЛ на Тегеран и ряд других городов страны.

