28 февраля 2026, суббота, 15:19
Ситуация вокруг Ирана уже повлияла на белорусов

  • 28.02.2026, 14:45
  • 3,276
Ситуация вокруг Ирана уже повлияла на белорусов

Подробности.

Авиакомпания «Белавиа» объявила, что корректирует план полетов на фоне закрытия воздушного пространства ряда стран Ближнего Востока, пишет «Зеркало».

Напомним, 28 февраля стало известно, что США и Израиль нанесли удары по Ирану, а Тегеран в ответ запустил ракеты по американским базам на Ближнем Востоке.

«Завтра, 1 марта, отменен рейс Минск-Тель-Авив-Минск. У пассажиров есть возможность оформить возврат стоимости билетов по месту их приобретения или перенести даты вылета», — сообщила «Белавиа».

Также задерживается сегодняшний рейс из Дубая в Минск.

Авиакомпания советует пассажирам отслеживать актуальное время вылета-прилета рейсов, а также уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт.

«Авиакомпания делает все возможное, чтобы минимизировать дискомфорт для пассажиров в сложившейся ситуации», — отметили в «Белавиа».

