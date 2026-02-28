Ситуация вокруг Ирана уже повлияла на белорусов
- 28.02.2026, 14:45
- 3,276
Подробности.
Авиакомпания «Белавиа» объявила, что корректирует план полетов на фоне закрытия воздушного пространства ряда стран Ближнего Востока, пишет «Зеркало».
Напомним, 28 февраля стало известно, что США и Израиль нанесли удары по Ирану, а Тегеран в ответ запустил ракеты по американским базам на Ближнем Востоке.
«Завтра, 1 марта, отменен рейс Минск-Тель-Авив-Минск. У пассажиров есть возможность оформить возврат стоимости билетов по месту их приобретения или перенести даты вылета», — сообщила «Белавиа».
Также задерживается сегодняшний рейс из Дубая в Минск.
Авиакомпания советует пассажирам отслеживать актуальное время вылета-прилета рейсов, а также уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт.
«Авиакомпания делает все возможное, чтобы минимизировать дискомфорт для пассажиров в сложившейся ситуации», — отметили в «Белавиа».