«Единственной надеждой был безлимитный интернет» 6 28.02.2026, 15:36

1,826

Белоруска рассказала о неочевидной проблеме после нового ограничения.

Белоруска Александра живет в деревне и для нее ограничение безлимитного мобильного интернета с конца февраля стало большим неприятным сюрпризом. Женщина объясняет, что мобильный интернет — единственное решение, которое подходит для их населенного пункта. Потому что оптоволокно к ним не провели, пишет «Зеркало».

— Мы живем в деревне в десяти километрах от города, и у нас здесь нет оптоволокна и, соответственно, [роутера и домашнего] Wi-Fi, — рассказывает белоруска. — И единственной нашей надеждой был безлимитный интернет. Мы с мужем подключили — он себе на симку, я себе — безлимитный интернет, за который отдавали 40 рублей в месяц. В какой ситуации оказываемся мы сейчас? У нас нет Wi-Fi, если мы посмотрим пять фильмов, наш трафик просто исчезнет.

Александра жалуется, что скорость три мегабита в секунду, которая была раньше, для нее низкая, «потому что интернет не ловил». А снижение ее до одного мегабита сильно ухудшит ситуацию.

— Ситуация складывается таким образом, что нам некуда деться, потому что вроде бы и сюда интернет в дом оптоволокно мы не можем провести, хоть мы и живем в десяти километрах от города? В полутора километрах от нас, кажется, оно есть, но до нас цивилизация не дошла, — говорит белоруска. — И вот куда нам деться и что нам делать, мы не знаем. Даже когда пытались роутер установить, то покупали специальную симку. И почему-то для частных домов тарифный план очень большой. Там, по-моему, 70 рублей в месяц надо было платить просто для того, чтобы у нас был Wi-Fi со 100 ГБ трафика. Получается, что за интернет в деревне надо платить просто бешеные деньги для того, чтобы ты просто им мог пользоваться.

В комментариях у Александры идет дискуссия. Кто-то говорит, что скорость пока не снижалась, кто-то делится похожими проблемами и лайфхаками:

«Мы переехали из Минска за город, нет ни оптоволокна, ни проводного интернета. Один вариант был остаться в цивилизации — поставили какую-то вышку с модемом, подключили «Юнет» -провайдера, все ок было и цена была нормальная, за 45 руб. 300 гигабайт. Все телевизоры у нас через интернет. Теперь с этими законами интернет поделили по суткам: 10 гигабайт на сутки, потом скорость падает. Теперь невозможно посмотреть два телевизора одновременно или раздать вайфай на телефон, сразу испаряется трафик, а платим теперь 73 руб. за это г***о. Вот и переезжайте в деревни из города».

«Мы тоже живем на хуторе, пять человек, вообще не понимаю, что теперь делать… 30 гигабайт на всех».

«Я думаю, придется еще две симки купить… С 20 рублей поднимемся на 60, и то будет мало».

«У нас такая же ситуация, работаем удаленно в Руденске, оптики нет, сидим с внешней антенны, еще как объявили эту тему, начал обрывать телефоны министерства связи, СМИ и «Белтелекома». Две недели назад начали вести оптику, пока только закладки, но уже потихоньку разводят. Совпадение или нет, не знаю, но пока не провели, купил четыре симки у «Лайфа» на 100 ГБ каждая и расходую в режиме экономии».

«И за что сейчас платить 40 рублей за безлимит, если теперь он фактически не безлимитный».

«Часть услуги забрали, а плата осталась та же. Хитро».

«У нас такая же ситуация. Я работаю удаленно онлайн, все на вайфае было — камеры, умный дом. А теперь что делать, не знаем. Провести оптоволокно нет возможности».

«Хотя все было задумано для качества связи в деревне из-за перегрузки сети, а по итогу еще хуже стало».

«У меня то же самое. В Минске живу в общаге, телека нет и домашнего интернета нет и не нужен он мне одной. В суд можно было бы пойти в нормальной стране, но у нас ни один суд не пойдет против власти».

«У меня безлимит 54 руб., в центре Могилева я не могу поймать его. Мать тоже на МТС, живет 20 км от Могилева, я не могу с ней нормально поговорить».

«В одном месяце — 50 Гб, в другом — 80. У «Белтелекома» спросили, как вписаться в «безлимитные» 30 Гб, если нет проводного интернета

«Не понимаю истерики по данному поводу… Ничего не изменилось, кроме того, что стало дороже. Подключаете «Супер Безлимит» и доплачиваете ежемесячно (в зависимости от тарифа) 5−9 рублей. И пользуемся как раньше. Повышение тарифов — это было ожидаемо, с этим ничего нельзя сделать».

«У меня А1, там нет таких смешных сумм. Хотите дополнительно 3 ГБ — 10 рублей».

«В смысле нет Wi-Fi? Я жила в 30 км от города, «Белтелеком» приехал и провел интернет».

«Предлагаю всем белорусам выбрать одного оператора и перейти на него, в таком случае остальные операторы станут банкротами, а один оператор будет развиваться быстро и все будут довольны».

«При этом государство хочет, чтобы люди переезжали в деревни».

«У нас ни один оператор не соглашается на домашний интернет, так как плохое качество сигнала. Ударили по больному — нет домашнего и сократили мобильный интернет. И это на деревенскую зарплату или пенсию».

«Мне этих 30 ГБ на два дня хватило, вот уже закончились. Ни Instagram, ни TikTok нормально не грузят. Плачу 40 руб. за безлимитный интернет, а чтобы у меня был интернет на неограниченной скорости, нужно теперь еще семь рублей сверху платить. Они это сделали не для того, чтобы разгрузить сеть, а чтобы содрать деньги с людей».

«Правительство это делало якобы для того, чтобы люди из деревень и поселков пользовались нормальным интернетом с нормальной скоростью. В итоге пострадали больше всего именно эти люди, и ладно бы многие операторы как-то выкручиваются, а МТС, наоборот, к любому безлимитному тарифу добавила функцию «Супер Безлимит» еще за семь рублей».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com