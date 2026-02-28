закрыть
Посольство Беларуси в Израиле сделало срочное заявление

  • 28.02.2026, 16:01
  • 1,382
Посольство Беларуси в Израиле сделало срочное заявление

На фоне ситуации в Иране.

Посольство Беларуси в Израиле объявило, что открыло две телефонные линии связи для экстренных ситуаций. Напомним, 28 февраля стало известно, что США и Израиль нанесли удары по Ирану, а Тегеран в ответ запустил ракеты по американским базам на Ближнем Востоке.

Как сообщают в посольстве, при срочной необходимости можно позвонить по следующим номерам: 03−523−12−59 и 050−521−48−19. Но дипломаты просят использовать их только при действительно неотложных обстоятельствах.

«В настоящее время Израиль действует в соответствии с упорядоченными и заранее подготовленными протоколами на случай чрезвычайной ситуации. Уполномоченные органы продолжают непрерывно отслеживать ситуацию и действовать в полной координации с представителями туристической отрасли: гостиницами, гидами, организаторами въездного туризма и турагентами», — уточнили в белорусском посольстве в этой стране.

При этом дипломаты призывают белорусов, которые находятся в Израиле, «неукоснительно соблюдать инструкции Службы командования тыла (это военный округ Армии обороны Израиля. — Прим. ред.)».

