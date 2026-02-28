ОАЭ перехватили ракеты Ирана и готовят решительный ответ
- 28.02.2026, 16:03
В оборонном ведомстве действия Тегерана назвали «дерзким нападением».
ОАЭ успешно перехватили иранские баллистические ракеты, атаковавшие территорию страны. В результате падения обломков в жилом районе Абу-Даби погиб один человек, еще несколько объектов получили повреждения.
Об этом сообщает The Guardian.
В оборонном ведомстве ОАЭ назвали действия Ирана «дерзким нападением». По данным министерства, средства противовоздушной обороны сработали с высокой эффективностью, перехватив несколько целей.
Однако обломки одной из ракет упали на жилой сектор в Абу-Даби. Местные власти подтвердили, что это привело к материальному ущербу и гибели иностранного гражданина (выходца из Азии).
Реакция ОАЭ и меры безопасности
Министерство обороны подчеркнуло, что этот обстрел является грубым нарушением национального суверенитета и международного права. Эмираты оставляют за собой полное право на ответ.
«Мы готовы решительно противодействовать любым угрозам, имеющим целью подорвать безопасность и стабильность нации. Безопасность граждан, резидентов и посетителей является нашим главным приоритетом», - заявили в ведомстве.
Власти также призвали общественность получать информацию только из официальных источников и избегать распространения слухов.