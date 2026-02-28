«Украинцы на территории Беларуси могут нейтрализовать вообще все, что угодно» 28.02.2026, 16:20

Куда Лукашенко податься?

Вчера министр обороны Украины сказал, что они ликвидировали в Беларуси сеть, которая наводила шахеды на Киев. Министр не пояснил, что конкретно они сделали, а я, врать не буду, этого себе даже представить не могу, пишет Telegram-канал «Письма к дочери».

Но кое-кто же может. И не только представить. Кое-кто же вместе со своими генералами точно в курсе, что конкретно украинцы сделали с его сетью и как они ее нейтрализовали. И это, как я понимаю, очень многое объясняет. В смысле почему кое-кто молчит. Почему он до сих пор не сказал ничего обидного президенту Зеленскому в ответ.

Конечно, в ответ на обидные слова президент Зеленский не стал бы кое-кому нейтрализовать ничего болезненного. Президенту Зеленскому хватает чего нейтрализовать. Но кое-кто же все равно боится.

Во-первых, потому что это его естественное состояние. А, во-вторых, потому что кое-кто судит по себе и своему другу Путину.

И он же понимает, что если украинцы смогли нейтрализовать на территории Беларуси сеть по управлению дронами так, что мы с тобой ничего даже не заметили, то они могут нейтрализовать вообще все, что угодно.

Причем, как и обещал президент Зеленский – дистанционно. В смысле, не отвлекая на эти цели бойцов ВСУ.

Потому что у них в нейтрализации большой положительный опыт. Они в России нейтрализуют все подряд, начиная от генералов и заканчивая нефтяными заводами. Ну или начиная от нефтяных заводов. Хотя, если бы кое-кого спросили, с чего начать, у уверен, что он попросил бы начать все-таки со своих генералов.

Но ведь не спросят. А кое-кто же все время думал, что он вам не Россия. Что у него тут порядок, губопики и вся остальная безопасность. Что ему никто без его ведома ничего нейтрализовать не может. Потому что все под контролем.

А, оказалось, что может. Что опыт борьбы с несанкционированными лайками государственной безопасности вообще никак не помогает. Что у губопиков боеготовность вместе с профпригодностью не лучше, чем у генерала Хренина.

И заметь, кстати, сколько раз кое-кто обещал, что Украина уже проиграла. А президент Зеленский обещал ликвидировать сеть по управлению дронами только однажды. И где Украинаужепроиграла, а где сеть по управлению дронами?

Вот это называется: пацан сказал, пацан сделал. А президент Зеленский же еще обещал, что демократическая Беларусь ему нужна, а истекающий гарант не очень.

И теперь у кое-кого дилемма. С одной стороны, у него есть друг Путин, который хочет, чтобы кое-кто еще больше ввязался в войну. А с другой стороны, есть президент Зеленский, который слово держит. И что теперь делать одинокому гаранту? Куда податься?

И знаешь, куда он подался? Он сегодня поехал в поле слушать как растет рапс. После травматических переживаний кое-кто всегда едет в поле слушать как растет рапс. А опыт последней встречи с другом Путиным был, как я себе понимаю, очень травматическим.

