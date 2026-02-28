закрыть
Сейчас речь может идти только о восстании

  • Аббас Галлямов
  • 28.02.2026, 16:49
  • 3,036
Сейчас речь может идти только о восстании
Аббас Галлямов

Своим военным Иран уже не доверяет.

К израильской атаке присоединились США. Ответных ударов по Израилю и американским военным объектам пока не зафиксировано.

Зато появилась информация о том, что КСИР начал срочно возводить в Тегеране блокпосты. Власти не исключают возобновления протестов. Вернее, не протестов – в нынешней ситуации протесты бессмысленны. Уж если в мирное время аятоллы расстреливали народ тысячами, то в военное – тем более церемониться не будут.

Сейчас речь может идти только о восстании, о попытке захвата или разгрома правительственных учреждений. Всё это станет возможным, если взбунтуются какие-то армейские части. Теоретически это возможно.

Напомню, что для недавнего подавления народных протестов власти завезли большое количество боевиков из соседних стран. Своим военным они, похоже, уже не доверяют.

Аббас Галлямов, Telegram

