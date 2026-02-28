Какая погода ждет белорусов в марте? 28.02.2026, 16:52

1,104

Судя по предварительному прогнозу, обойдется без экстремальных сценариев.

Завтра – уже март. Месяц, который редко оправдывает погодные ожидания: утром – почти весна, вечером – снова зима. По климатическим характеристикам он все-таки ближе к холодному сезону, поэтому расслабляться рано – возможны похолодания, снегопады и порывистый ветер, рассказал синоптик Дмитрий Рябов в эфире ОНТ.

Но в этом году, судя по предварительному прогнозу, обойдется без экстремальных сценариев. Как сообщил синоптик Дмитрий Рябов, средняя температура воздуха ожидается на 1–1,5 градуса выше климатической нормы.

Сама норма для марта по стране – от –3 °C на северо-востоке до +1 °C на юго-западе. Это уже на 4–5 градусов выше февральских значений, так что общий сдвиг в сторону тепла очевиден.

Главное – без аномальных морозов. «Никаких арктических сюрпризов не предвидится», – отмечает синоптик. Погода будет типично мартовской: переменчивой, с перепадами, но без экстрима.

Для первого весеннего месяца характерны оттепели – в среднем от 18 дней на северо-востоке до 25 дней на юго-западе страны. Солнца станет больше: ожидаемая продолжительность солнечного сияния – от 127 до 141 часа за месяц.

Осадки прогнозируются в пределах климатической нормы. В среднем март принесет от 11 до 15 дней с дождем, снегом или мокрым снегом. Возможны до 7 дней с туманами и до 5 дней с метелями. Примерно раз в десять лет в марте случаются даже грозы.

Один из главных процессов месяца – сход снежного покрова. На юго-западе страны устойчивый снег обычно разрушается уже в первой декаде марта. В центральных районах зима задерживается до второй декады. Дольше всего снег держится на севере и северо-востоке – там он, как правило, сходит только к третьей декаде месяца.

