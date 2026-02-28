Разнос со вкусом 28.02.2026, 17:24

Белорусская экономика вступила на скользкую траекторию альтернативного роста.

ВВП страны за январь снизился на 1,2 процента. Промышленность провалилась почти на три с половиной. Флагманы белорусской промышленности едва ли наполовину выполнили задания по экспорту.

В новом выпуске программы «Оптимум» на YouTube-канале «Белорусы и рынок» — о том, что придумали чиновники, чтобы спасти экономику от кризиса.

Доля убыточных предприятий за 2025 год выросла до 13,3 процента. В торговле, которой частичная отмена ценового регулирования не слишком помогла, число убыточных компаний подскочило на 43,5 процента. Сумма убытков при этом увеличилась более чем в два раза. На 26 процентов выросла дебиторская задолженность — то есть долги перед предприятиями, на 18 процентов — кредиторская.

То есть буквально всё пошло не так, как планировали.

Поэтому на прошлой неделе Лукашенко устроил своим чиновникам разнос и дал очень конкретное поручение: срочно остановить спад в промышленности и разгрузить склады.

Поручено — исполнено. Причём местами даже раньше, чем поручили. Ну не в том смысле, что спад остановили и склады разгрузили — упаси Господь, этот поезд давно ушёл.

А в том смысле, что чиновники буквально сразу доложили: они знают, как всё исправить. У них есть очень простой рецепт. Экономика должна быть экономной, а дисциплина — дисциплинированной. Тогда процветание будет процветающим, а стабильность останется стабильной.

«Секрет успеха — в простой дисциплине. Все задачи министры на местах знают, и их надо выполнять, а в этом дисциплина», — сказал в интервью белорусскому телевидению министр экономики Юрий Чеботарь.

Почему раньше дисциплина не была дисциплинированной, как положено, министр Чеботарь не уточнил. Хотя этот рецепт власти прописывают экономике регулярно, но пока он ни разу не помог. Возможно, раньше поручения были недостаточно конкретными. А теперь, с конкретными поручениями, беларуская экономика конкретно расцветёт.

Дело сделано

В воскресенье, 22 февраля, на белорусском телевидении вышло интервью министра промышленности Андрея Кузнецова. На вопрос о том, как выполняется поручение ввести ручное управление на предприятиях, находящихся в критическом положении, министр радостно отчитался, что оно уже почти выполнено.

«Действительно, сейчас уже перевели мы на ручное управление из 21 предприятия 20 предприятий», — сказал он.

На самом деле 21 предприятие — это не просто заводы. Это флагманы белорусской промышленности, из которых 17 являются лидирующими компаниями холдингов.

Например, в холдинг Минского тракторного завода входит пятнадцать предприятий. В холдинг «БЕЛАВТОМАЗ», который возглавляет Минский автомобильный завод, — пять. То есть, по большому счёту, 21 флагман — это основа всей беларуской промышленности.

Получается, что из 21 флагмана в критическом положении находятся двадцать. А если учесть, что холдинги объединяют десятки предприятий, выходит, что значительная часть белорусской промышленности оказалась в угрожающем состоянии.

Не говоря уже о том, что ручное управление — вообще не повод для гордости. Смысл работы правительства не в том, чтобы управлять заводами в ручном режиме — для этого у предприятий есть директора. Задача правительства — создать условия, при которых в ручном управлении нет необходимости. Тем более что результаты такого управления можно предсказать заранее.

