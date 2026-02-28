закрыть
28 февраля 2026, суббота, 17:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Белавиа» отменила рейс в Тель-Авив и задержала вылет из Дубая

  • 28.02.2026, 17:53
«Белавиа» отменила рейс в Тель-Авив и задержала вылет из Дубая

Пассажирам предложено оформить полный возврат стоимости билетов.

В связи с закрытием воздушного пространства ряда стран Ближнего Востока авиакомпания «Белавиа» корректирует план полётов.

Как сообщили в авиакомпании, 1 марта отменены рейсы по маршруту Минск — Тель-Авив и Тель-Авив — Минск. Пассажирам предложено оформить полный возврат стоимости билетов по месту их приобретения либо перенести дату вылета.

Также задерживается сегодняшний рейс из Дубая в Минск.

В «Белавиа» рекомендуют пассажирам заранее уточнять статус рейсов перед выездом в аэропорт.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Одна из главных ошибок Кремля
Одна из главных ошибок Кремля Виталий Портников
Температура горения книг
Температура горения книг Ирина Халип
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин