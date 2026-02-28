«Белавиа» отменила рейс в Тель-Авив и задержала вылет из Дубая
- 28.02.2026, 17:53
Пассажирам предложено оформить полный возврат стоимости билетов.
В связи с закрытием воздушного пространства ряда стран Ближнего Востока авиакомпания «Белавиа» корректирует план полётов.
Как сообщили в авиакомпании, 1 марта отменены рейсы по маршруту Минск — Тель-Авив и Тель-Авив — Минск. Пассажирам предложено оформить полный возврат стоимости билетов по месту их приобретения либо перенести дату вылета.
Также задерживается сегодняшний рейс из Дубая в Минск.
В «Белавиа» рекомендуют пассажирам заранее уточнять статус рейсов перед выездом в аэропорт.