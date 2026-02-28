В строящемся кафе в Борисове произошел взрыв
- 28.02.2026, 18:43
- 1,094
Пострадали четверо рабочих.
Сегодня около 13:00 в Борисове произошел взрыв в строящемся здании кафе на проспекте Революции. На место сразу прибыла следственно-оперативная группа.
Сейчас следователи вместе со специалистами управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области и сотрудниками МЧС проводят осмотр места происшествия. Эксперты фиксируют повреждения и устанавливают обстоятельства случившегося.
По предварительной информации, пострадали четыре работника, которые в момент взрыва выполняли ремонтные работы по утеплению здания. О характере их травм официально пока не сообщается.
Следствие рассматривает несколько версий. Одна из основных – накопление газовоздушной смеси. Предположительно, утечка могла произойти из баллонов, которые использовались во время работ.
Проверка продолжается, по ее итогам будет дана правовая оценка.