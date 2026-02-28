Беларусь накроет поток атлантического тепла 1 28.02.2026, 18:56

1,110

Что ждать от первой недели весны?

Календарная весна уже на пороге, но погода пока колеблется между зимой и оттепелью. Ждать ли резкого потепления или снова готовиться к морозам в первую неделю весны? На этот вопрос в эфире ОНТ ответил синоптик Дмитрий Рябов.

По его словам, перелом в смене сезонов уже наметился. «Морозы отступают, и вместо них приходят весенние оттепели», — отметил он. В начале марта поток атлантического тепла усилится и накроет всю страну. Снег начнет таять, местами довольно быстро. Осадков ожидается немного из-за повышенного атмосферного давления. Главное — в начале марта не прогнозируется ни арктических вторжений, ни аномальных морозов. Погода будет «обычной, немного нервной весенней» — с перепадами температуры и давления.

Новая неделя начнется с приходом атмосферных фронтов и теплых воздушных масс с запада Европы. В понедельник в большинстве районов пройдут дождь и мокрый снег — от слабых до более интенсивных. Ночью и утром местами возможен туман, на дорогах — гололедица. Температура ночью — от −3° по востоку до +3° по юго-западу, днем — от +1° по Витебской области до +8° по Брестской.

Во вторник усилится влияние западного антициклона. Осадки постепенно прекратятся, облачность уменьшится. Местами возможен слабый туман с видимостью до километра. Ночью — от −3° до +1°, днем — от −2° по северо-востоку до +5° по юго-западу, в центре около нуля.

В среду существенных осадков не ожидается. Облачно с прояснениями, местами туман с видимостью до 500 метров, влажность воздуха — до 90%. Ночью температура составит от −8° по востоку до +2° по западу, днем — от 0° на востоке Могилевской области до +9° в Гродненской и Брестской областях.

В четверг сохранится влияние области высокого давления с притоком влажного воздуха с юго-запада Европы. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ночью и утром возможны туман и слабый гололед. Температура ночью — от −2° до +3°, днем — от +3° по Могилевской области до +11° по Брестской.

В пятницу над югом Европы сформируется обширный антициклон. В Беларуси будет преимущественно сухо. Ночью около 0°, днем — от +4° на северо-востоке до +10…+13° по Брестской и Гродненской областям.

Однако в выходные погода вновь станет неустойчивой. В субботу с подходом балтийского циклона ночью по западу, а днем уже в большинстве районов пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Ночью температура — от −5° по востоку до +4° по западу, днем — от +3° на севере до +10° на юге.

В воскресенье осадки сохранятся — дождь и мокрый снег различной интенсивности. Ночью — от 0° до −5°, днем — от +1° по Витебской области до +11° по Брестской.

