28 февраля 2026, суббота, 19:53
Каждый второй выпускник в Минске пойдет в колледж

  • 28.02.2026, 19:32
Каждый второй выпускник в Минске пойдет в колледж
Фото: online.by

Прогнозы по образованию.

По предварительным прогнозам, во время вступительной кампании 2026 года число желающих получить рабочую профессию вырастет, рассказала заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Ольга Смирнова, пишет агентство «Минск-Новости».

Она отметила своеобразную перезагрузку столичной системы профессионального образования.

В Минске за последние пять лет открыты 24 новые специальности и 22 квалификации.

В прошлую вступительную кампанию в учреждения ПТО и ССО были зачислены 8300 абитуриентов. Ожидается, что в 2026 году эта цифра увеличится как минимум на 1300 человек.

«Интерес к рабочим специальностям наблюдается и со стороны выпускников школ. В минувшем году 45% учащихся 9-х классов приняли решение продолжить обучение в колледжах Минска. Предполагается, что в нынешнем такой вариант выберет уже каждый второй выпускник», — отметила представитель Мингорисполкома.

Среди новых специальностей, которые откроются в столичных колледжах, названы следующие:

«управление продажами» — Минский государственный колледж торговли и коммерции;

«деятельность по обеспечению работы с субъектами права» — Минский государственный лингвогуманитарный колледж;

«монтажник систем вентиляции и пневмотранспорта» — Минский государственный колледж строительства имени В. Г. Каменского;

«оператор коптильной установки» — Минский государственный механико-технологический колледж;

«техник-электрик. Мастер производственного обучения» — Минский государственный колледж техники и технологий строительства.

Все учащиеся смогут пройти практику на предприятиях столицы и в учебных мастерских, а после окончания учебного заведения — трудоустроиться по распределению.

