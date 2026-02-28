Каждый второй выпускник в Минске пойдет в колледж 28.02.2026, 19:32

Фото: online.by

Прогнозы по образованию.

По предварительным прогнозам, во время вступительной кампании 2026 года число желающих получить рабочую профессию вырастет, рассказала заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Ольга Смирнова, пишет агентство «Минск-Новости».

Она отметила своеобразную перезагрузку столичной системы профессионального образования.

В Минске за последние пять лет открыты 24 новые специальности и 22 квалификации.

В прошлую вступительную кампанию в учреждения ПТО и ССО были зачислены 8300 абитуриентов. Ожидается, что в 2026 году эта цифра увеличится как минимум на 1300 человек.

«Интерес к рабочим специальностям наблюдается и со стороны выпускников школ. В минувшем году 45% учащихся 9-х классов приняли решение продолжить обучение в колледжах Минска. Предполагается, что в нынешнем такой вариант выберет уже каждый второй выпускник», — отметила представитель Мингорисполкома.

Среди новых специальностей, которые откроются в столичных колледжах, названы следующие:

«управление продажами» — Минский государственный колледж торговли и коммерции;

«деятельность по обеспечению работы с субъектами права» — Минский государственный лингвогуманитарный колледж;

«монтажник систем вентиляции и пневмотранспорта» — Минский государственный колледж строительства имени В. Г. Каменского;

«оператор коптильной установки» — Минский государственный механико-технологический колледж;

«техник-электрик. Мастер производственного обучения» — Минский государственный колледж техники и технологий строительства.

Все учащиеся смогут пройти практику на предприятиях столицы и в учебных мастерских, а после окончания учебного заведения — трудоустроиться по распределению.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com