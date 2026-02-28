Reuters: Иран перекрыл Ормузский пролив
- 28.02.2026, 19:33
- 2,118
Это важнейший в мире маршрут экспорта нефти.
Военно-морской флот КСИР объявляет по УКВ-радио, что судам запрещено пересекать Ормузский пролив, сообщает Reuters со ссылкой на представителя военно-морской миссии Европейского союза «Аспидес».
Этот пролив является важнейшим в мире маршрутом экспорта нефти, по которому поставляется топливо из Саудовской Аравии, Ирана, Ирака и ОАЭ.
Официально Иран не подтверждал наличие подобного распоряжения. Ранее Тегеран на протяжении многих лет угрожал перекрыть Ормузский пролив в ответ на нападение.