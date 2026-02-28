закрыть
28 февраля 2026, суббота, 19:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Reuters: Иран перекрыл Ормузский пролив

  • 28.02.2026, 19:33
  • 2,118
Reuters: Иран перекрыл Ормузский пролив

Это важнейший в мире маршрут экспорта нефти.

Военно-морской флот КСИР объявляет по УКВ-радио, что судам запрещено пересекать Ормузский пролив, сообщает Reuters со ссылкой на представителя военно-морской миссии Европейского союза «Аспидес».

Этот пролив является важнейшим в мире маршрутом экспорта нефти, по которому поставляется топливо из Саудовской Аравии, Ирана, Ирака и ОАЭ.

Официально Иран не подтверждал наличие подобного распоряжения. Ранее Тегеран на протяжении многих лет угрожал перекрыть Ормузский пролив в ответ на нападение.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Экономический итог войны
Экономический итог войны Игорь Липсиц
Одна из главных ошибок Кремля
Одна из главных ошибок Кремля Виталий Портников
Температура горения книг
Температура горения книг Ирина Халип
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук