Режим аятолл стреляет себе в голову Дмитрий Чернышев

28.02.2026, 20:02

5,236

Было бы странно, если бы военные стратеги США и Израиля не учли эту опасность.

Есть сообщения, что Иран пытается перекрыть Ормузский пролив. Это выстрел даже себе не в ногу, а в голову — через пролив проходит около 20% мирового потребления нефти и 20% сжиженного газа. Ежедневно через пролив проходит около 17–19 миллионов баррелей нефти. Перекрыть пролив значит настроить против себя сразу и всех производителей нефти и газа (Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Ирак, Катар) и всех потребителей (Европа, Китай, Индия, Япония, Южная Корея и пр). Это значит самому остаться без денег.

У Ирана есть береговая линия вдоль всего изгиба Ормузского пролива. Есть ракетные батареи на островах Абу-Муса и Большой Томб, флотилия малых катеров и подводные лодки. Иранские военные доктрины «роя» и асимметричной войны разрабатывались десятилетиями именно под эту задачу. Иран может попытаться заминировать пролив и атаковать танкеры дронами. Достаточно сжечь несколько танкеров, чтобы движение через пролив прекратилось.

Было бы странно, если бы военные стратеги США и Израиля не учли эту опасность. С большой долей вероятности попытка перекрытия пролива с треском провалится. Кроме того, Иран сам очень уязвим для атаки. Процитирую статью Василия Говорухина «Как три эскадрильи могут уничтожить экономику Ирана»:

***

Возможные иранские объекты для ответного удара:

1. Крупнейший нефтяной терминал Ирана на острове Харк (на карте обведен черным кругом). Через него проходит около 90% всего экспорта иранской нефти и нефтепродуктов. Это один из немногих нефтяных терминалов в мире, способных принимать самые крупнотоннажные нефтеналивные танкеры. На этом терминале могут одновременно пришвартовываться 9 танкеров разного водоизмещения. Имеющиеся на острове Харк нефтехранилища позволяют ежедневно отправлять потребителям более 10 млн. баррелей нефти.

2. Кенганский завод по переработке газа (на карте обведен серым кругом). Иран по сей день является одним из крупнейших потребителей газа в мире. Две трети всего электричества в стране генерируется с его использованием. И несмотря на колоссальную важность этого ресурса для Ирана, в стране существует только один завод по его переработке, находящийся в городе Кенган. В случае выхода этого завода из строя, Иран за несколько дней лишится возможности обеспечивать себя электроэнергией даже на минимальном уровне.

3. Порт Шахид Раджаи в Бендер-Аббасе (на карте обведен синим кругом). Единственный иранский глубоководный порт с доступом в мировой океан, через который проходит около 40% всего иранского импорта (и примерно столько же процентов экспорта). Причем, большая часть идет в центральный район Ирана, включая Тегеран. Его выход из строя грозит стране невиданными перебоями поставок продовольствия, промышленных товаров и оборудования.

Дмитрий Чернышев, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com