МИД Беларуси штампует заявления по Ирану 28.02.2026, 20:31

Лукашенковские дипломаты выпустили уже два сообщения.

Министерство иностранных дел Беларуси утром 28 февраля распространило уже второе заявление в связи с операцией Израиля и США против иранских властей — союзника Минска на Ближнем Востоке.

В ведомстве сообщили, что «с обеспокоенностью» наблюдают за обострением ситуации между Израилем и Ираном, которое затронуло также «дружественные страны Персидского залива».

«Призываем страны, вовлечённые в обмен ударами, отказаться от опасной конфронтации и вернуться к урегулированию всех разногласий политико-дипломатическими средствами», — говорится в первом заявлении.

Во втором заявлении белорусские власти осудили «любые вооружённые действия, приводящие к гибели мирного населения, в том числе вследствие неизбирательного применения силы».

