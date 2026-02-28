закрыть
28 февраля 2026, суббота, 21:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

МИД Беларуси штампует заявления по Ирану

  • 28.02.2026, 20:31
  • 4,292
МИД Беларуси штампует заявления по Ирану

Лукашенковские дипломаты выпустили уже два сообщения.

Министерство иностранных дел Беларуси утром 28 февраля распространило уже второе заявление в связи с операцией Израиля и США против иранских властей — союзника Минска на Ближнем Востоке.

В ведомстве сообщили, что «с обеспокоенностью» наблюдают за обострением ситуации между Израилем и Ираном, которое затронуло также «дружественные страны Персидского залива».

«Призываем страны, вовлечённые в обмен ударами, отказаться от опасной конфронтации и вернуться к урегулированию всех разногласий политико-дипломатическими средствами», — говорится в первом заявлении.

Во втором заявлении белорусские власти осудили «любые вооружённые действия, приводящие к гибели мирного населения, в том числе вследствие неизбирательного применения силы».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Экономический итог войны
Экономический итог войны Игорь Липсиц
Одна из главных ошибок Кремля
Одна из главных ошибок Кремля Виталий Портников
Температура горения книг
Температура горения книг Ирина Халип
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук