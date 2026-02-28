У нас есть новость для белорусов, работающих в Польше
- 28.02.2026, 20:45
Как легко и бесплатно поддержать «Хартию’97».
Дорогие друзья! Если вы живете в Польше и считаете, что мы делаем важную работу, у вас есть простая возможность поддержать «Хартию’97».
Самое главное — вы не потратите ни гроша своих денег.
Вы можете отправить часть уплаченного вами подоходного налога на работу нашего сайта, поддержав редакцию.
В прошлом году мы уже обращались к вам с подобной просьбой. Денег, которые нам удалось собрать, хватило, чтобы оплатить месячную ставку журналиста. Мы благодарны каждому, кто перечислил свои налоги на нашу поддержку.
Если вы работаете в Польше, вам ежегодно нужно отправлять налоговые декларации PIT — с 15 февраля по 30 апреля.
Чтобы это сделать, зайдите на сайт podatki.gov.pl.
Для начала подачи декларации нужно нажать на «Złóż PIT».
Главное — не пропустите пункт «1,5% podatku dla OPP» передача 1,5% налога, подлежащего выплате общественной организации.
В поле «Numer KRS wybranej organizacji (Poz. 147 z PIT-37)» введите номер 0000507234. Это номер FaniMani — партнерской организации, которая поможет нам получить помощь.
В поле «Cel szczegółowy do przekazania 1,5% podatku (Poz. 149 z PIT-37)» нужно ввести цифры 107906. Это номер «Хартии’97» в FaniMani.
Графа «Kwota 1,5% podatku do przekazania OPP (Poz. 148 z PIT-37)» заполняется системой самостоятельно.
Затем нажмите кнопку «Zatwierdź» (утвердить).
Если в вашей организации PIT рассчитывает бухгалтер, вы можете передать ему данные «Хартии’97», указанные выше.
Инструкция для других видов PIT
Если вы индивидуальный предприниматель (działalność gospodarcza) и заполняете другую налоговую декларацию, оставьте данные в следующих полях:
Ryczałt — PIT-28
в пункте 251 написать номер KRS 0000507234;
в пункте 253 — 107906.
Skala podatkowa — PIT-36
в пункте 520 написать номер KRS 0000507234;
в пункте 522 — 107906.
Podatek liniowy — PIT-36 L
в пункте 172 написать номер KRS 0000507234;
в пункте 174 - 107906.
Помог сам — расскажи другим
Сегодня в Польше работают десятки тысяч белорусов. После 2020 года практически у каждого живущего в Беларуси есть родственники, друзья, знакомые, которые переехали в эту страну. Вы можете рассказать им о возможности поддержать наш сайт.
Если вы уже помогли нам — покажите эту инструкцию вашим друзьям, коллегам на работе.
Подключите к этой акции знакомых поляков и украинцев.