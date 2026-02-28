У нас есть новость для белорусов, работающих в Польше 28.02.2026, 20:45

Как легко и бесплатно поддержать «Хартию’97».

Дорогие друзья! Если вы живете в Польше и считаете, что мы делаем важную работу, у вас есть простая возможность поддержать «Хартию’97».

Самое главное — вы не потратите ни гроша своих денег.

Вы можете отправить часть уплаченного вами подоходного налога на работу нашего сайта, поддержав редакцию.

В прошлом году мы уже обращались к вам с подобной просьбой. Денег, которые нам удалось собрать, хватило, чтобы оплатить месячную ставку журналиста. Мы благодарны каждому, кто перечислил свои налоги на нашу поддержку.

Если вы работаете в Польше, вам ежегодно нужно отправлять налоговые декларации PIT — с 15 февраля по 30 апреля.

Чтобы это сделать, зайдите на сайт podatki.gov.pl.

Для начала подачи декларации нужно нажать на «Złóż PIT».

Главное — не пропустите пункт «1,5% podatku dla OPP» передача 1,5% налога, подлежащего выплате общественной организации.

В поле «Numer KRS wybranej organizacji (Poz. 147 z PIT-37)» введите номер 0000507234. Это номер FaniMani — партнерской организации, которая поможет нам получить помощь.

В поле «Cel szczegółowy do przekazania 1,5% podatku (Poz. 149 z PIT-37)» нужно ввести цифры 107906. Это номер «Хартии’97» в FaniMani.

Графа «Kwota 1,5% podatku do przekazania OPP (Poz. 148 z PIT-37)» заполняется системой самостоятельно.

Затем нажмите кнопку «Zatwierdź» (утвердить).

Если в вашей организации PIT рассчитывает бухгалтер, вы можете передать ему данные «Хартии’97», указанные выше.

Инструкция для других видов PIT

Если вы индивидуальный предприниматель (działalność gospodarcza) и заполняете другую налоговую декларацию, оставьте данные в следующих полях:

Ryczałt — PIT-28

в пункте 251 написать номер KRS 0000507234;

в пункте 253 — 107906.

Skala podatkowa — PIT-36

в пункте 520 написать номер KRS 0000507234;

в пункте 522 — 107906.

Podatek liniowy — PIT-36 L

в пункте 172 написать номер KRS 0000507234;

в пункте 174 - 107906.

Помог сам — расскажи другим

Сегодня в Польше работают десятки тысяч белорусов. После 2020 года практически у каждого живущего в Беларуси есть родственники, друзья, знакомые, которые переехали в эту страну. Вы можете рассказать им о возможности поддержать наш сайт.

Если вы уже помогли нам — покажите эту инструкцию вашим друзьям, коллегам на работе.

Подключите к этой акции знакомых поляков и украинцев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com