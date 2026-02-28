закрыть
«Белавиа» рассказала, что теперь будет с рейсами в Дубай и Доху

4
  • 28.02.2026, 21:22
  • 2,524
«Белавиа» рассказала, что теперь будет с рейсами в Дубай и Доху

Список изменений.

Вечером 28 февраля авиакомпания «Белавиа» сообщила об изменениях в расписании рейсов в Дубай. Рейс из Минска в Дубай, запланированный на 1 марта, отменен. Также субботний рейс из Дубая в Минск, который ранее был задержан, перенесен на воскресенье.

«В связи с тем, что в ОАЭ объявлено о закрытии воздушного пространства, рейс «Белавиа» B2 718 Дубай — Минск, запланированный на сегодня, 28 февраля, предварительно переносится на 1 марта 8:00 по местному времени. В ожидании вылета пассажиры рейса размещены в гостиницах.

Ближайшие полеты из Минска в Дубай и обратно авиакомпания планирует выполнить на широкофюзеляжных самолётах А330-200, чтобы вывезти пассажиров рейса, отмененного 1 марта. По выбору пассажира будет произведен либо возврат стоимости билетов на отмененный рейс (по месту приобретения билетов), либо бесплатный перенос даты вылета», — сообщили в авиакомпании.

Кроме того, потом было объявлено, что чартерный рейс Минск — Доха — Минск, запланированный на 1 марта, перенесен на 2 марта по согласованию с туристическим оператором.

