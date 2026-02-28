ВВС Израиля во время атаки на Иран применили около 200 истребителей 28.02.2026, 21:52

Это исторической для истории страны событие.

Израильские ВВС утверждают, что сегодня осуществили свой крупнейший в истории удар по Ирану, применив около 200 истребителей.

По словам военных, масштабные удары были направлены на иранские пусковые установки баллистических ракет и системы противовоздушной обороны, сообщило издание Times of Israel.

🎥WATCH: Soldiers of the Iranian terror regime were struck while arming missile launchers aimed toward Israel. pic.twitter.com/nG64x2fnuU — Israel Defense Forces (@IDF) February 28, 2026

Армия обороны Израиля утверждает, что во время этого вылета истребители сбросили сотни боеприпасов примерно на 500 иранских военных целей в западном и центральном Иране почти одновременно утром.

«Это самый большой ударный вылет в истории ВВС Израиля, выполненный после тщательного планирования с высококачественной разведкой, синхронизируя сотни самолетов одновременно», — говорится в заявлении военных.

Армия обороны Израиля утверждает, что удары по системам противовоздушной обороны Ирана «позволили расширить превосходство в воздухе над иранским небом и нанесли серьезный удар по центральному наступательному потенциалу режима — пусковым площадкам в западном Иране».

Один из объектов, по которым был нанесен удар в районе Тебриза, принадлежал иранскому подразделению баллистических ракет, «и оттуда планировали запустить десятки ракет в направлении Израиля», — заявила Армия обороны Израиля.

Также она опубликовала видео удара по иранской ракетной пусковой установке.

