закрыть
28 февраля 2026, суббота, 22:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВВС Израиля во время атаки на Иран применили около 200 истребителей

  • 28.02.2026, 21:52
  • 1,486
ВВС Израиля во время атаки на Иран применили около 200 истребителей

Это исторической для истории страны событие.

Израильские ВВС утверждают, что сегодня осуществили свой крупнейший в истории удар по Ирану, применив около 200 истребителей.

По словам военных, масштабные удары были направлены на иранские пусковые установки баллистических ракет и системы противовоздушной обороны, сообщило издание Times of Israel.

Армия обороны Израиля утверждает, что во время этого вылета истребители сбросили сотни боеприпасов примерно на 500 иранских военных целей в западном и центральном Иране почти одновременно утром.

«Это самый большой ударный вылет в истории ВВС Израиля, выполненный после тщательного планирования с высококачественной разведкой, синхронизируя сотни самолетов одновременно», — говорится в заявлении военных.

Армия обороны Израиля утверждает, что удары по системам противовоздушной обороны Ирана «позволили расширить превосходство в воздухе над иранским небом и нанесли серьезный удар по центральному наступательному потенциалу режима — пусковым площадкам в западном Иране».

Один из объектов, по которым был нанесен удар в районе Тебриза, принадлежал иранскому подразделению баллистических ракет, «и оттуда планировали запустить десятки ракет в направлении Израиля», — заявила Армия обороны Израиля.

Также она опубликовала видео удара по иранской ракетной пусковой установке.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин
Экономический итог войны
Экономический итог войны Игорь Липсиц
Одна из главных ошибок Кремля
Одна из главных ошибок Кремля Виталий Портников
Температура горения книг
Температура горения книг Ирина Халип