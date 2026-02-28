Диктатуры должны быть вырваны с корнем Александр Коваленко

28.02.2026, 22:10

1,198

Александр Коваленко

Предотвратить масштабное кровопролитие всегда легче в зачатке.

Весь мир облетело видео прилета иранского дрона в многоэтажку в Бахрейне. «Добро пожаловать» в мир диктатуры.

Примерно так выглядит ситуация, когда рядом с тобой, на расстоянии вытянутой руки, десятилетиями беспрепятственно существует диктатура. Развивается, накапливает потенциал, вооружается, помогает другим диктатурам убивать и распространять геноцид. А неожиданно в какой-то момент ты понимаешь, что война в тысячах километрах от твоего дома, длящаяся годами — это твоя война…

Потому, что твой сосед — это тирания и диктатура, живущая за счет страданий и смертей.

Возможно, это прозвучит цинично и жестоко. Но то, что мы можем сейчас наблюдать на Ближнем Востоке, было прогнозируемо, но десятилетиями игнорировалось международным сообществом. Когда тиранию и диктатуру можно было задушить в зачатке, это не делалось. А вот когда создались определенные условия — на это затрачиваются куда большие ресурсы. Как экономические, технологические, так и людские.

Аналогичные проблемы мы можем наблюдать и с КНДР, с Кубой и рядом других тираний и нео-диктатур. Лукашенко — особый привет.

О чем эта заметка, если кто-то так и не понял?

А она о том, что Shahed-136, которые четыре года терроризируют Украину и убивают украинцев, в какой-то момент будут убивать жителей Бахрейна, Абу-Даби и не только. Баллистические ракеты KN-23, убивавшие украинцев все это время, в какой-то момент могут начать убивать южнокорейцев, тайванцев и не только. Ракеты 9М723 и Герань-2 начнут убивать европейцев.

Тирании в мире должны быть вырваны с корнем. Огнем и мечом.

Но решительные действия заставляют себя ждать до того момента, пока сами убийства не начнутся.

Увы, реалии таковы. Предотвратить масштабное кровопролитие всегда легче в зачатке, чем душить взросшую на благодатной почве кровожадную тварь.

Но в большинстве случаев это не делается из-за пассивности, бесхребетности и трусости… А также из-за нежелания брать на себя ответственность.

Как я написал год назад: «Новый дивный мир открывает свои объятия!»

Александр Коваленко, Telegram

