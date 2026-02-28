В Беларуси исчезают ели 3 28.02.2026, 22:23

Как это отразится на дикой фауне.

Елкам в Беларуси становится некомфортно из-за изменения климата: на большей части страны уже слишком засушливо для этих деревьев, и только в Витебской области условия все еще оптимальны. Как рассказал зоолог Александр Винчевский, исчезновение ельников отразится на дикой фауне страны, пишет smartpress.by.

– Там кормятся белки, куницы и другие виды, – объясняет эксперт. – В ельниках живут мыши, которые служат пищей для многих хищников. Если еловых лесов не станет, это изменит жизнь животных не в лучшую сторону.

Без этих биотопов мы также рискуем потерять клеста-еловика в качестве гнездящегося в стране вида. Эти птицы продолжат залетать в страну, но жить здесь постоянно не смогут, ведь еловые семена – их основной корм.

