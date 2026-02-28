закрыть
28 февраля 2026, суббота, 22:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси исчезают ели

3
  • 28.02.2026, 22:23
В Беларуси исчезают ели

Как это отразится на дикой фауне.

Елкам в Беларуси становится некомфортно из-за изменения климата: на большей части страны уже слишком засушливо для этих деревьев, и только в Витебской области условия все еще оптимальны. Как рассказал зоолог Александр Винчевский, исчезновение ельников отразится на дикой фауне страны, пишет smartpress.by.

– Там кормятся белки, куницы и другие виды, – объясняет эксперт. – В ельниках живут мыши, которые служат пищей для многих хищников. Если еловых лесов не станет, это изменит жизнь животных не в лучшую сторону.

Без этих биотопов мы также рискуем потерять клеста-еловика в качестве гнездящегося в стране вида. Эти птицы продолжат залетать в страну, но жить здесь постоянно не смогут, ведь еловые семена – их основной корм.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин
Экономический итог войны
Экономический итог войны Игорь Липсиц
Одна из главных ошибок Кремля
Одна из главных ошибок Кремля Виталий Портников
Температура горения книг
Температура горения книг Ирина Халип