11 мая 2026, понедельник, 11:39
Российский девятиклассник напал на школу в Уфе

14
  • 3.02.2026, 10:39
  • 7,684
Он открыл стрельбу из страйкбольного автомата.

Ученик девятого класса напал на школу в российской Уфе. Пострадавших нет, сообщил вице-премьер Республики Башкортостан Урал Кильсенбаев, пишут «Ведомости».

Глава республики Радий Хабиров сообщил, что мальчик открыл стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии № 16. Подросток задержан, устанавливаются подробности случившегося.

В МВД Башкирии прокомментировали, что сообщение об инциденте поступило в дежурную часть полицейского управления по Уфе около 11:00 по местному времени (9:00 по Минску). В учебное учреждение незамедлительно прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и других экстренных служб, а также министр внутренних дел по республике генерал-майор полиции Александр Воронежский. По информации МВД, предварительно, ученик 9 класса прошел на урок с пластиковым пневматическим автоматом. Он несколько раз выстрелил в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду.

Shot также сообщает, что перед нападением школьник опубликовал в соцсетях фото с оружием.

