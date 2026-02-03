11 мая 2026, понедельник, 11:39
Киев согласовал с Европой и США военный ответ России

27
  • 3.02.2026, 20:01
  35,640
Он наступит в течение 72 часов после нарушения РФ перемирия.

Украина совместно с Европой и Соединёнными Штатами согласовала многоуровневый механизм реагирования на возможные нарушения Россией будущего режима прекращения огня. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, осведомлённые о ходе переговоров.

По данным издания, Киев договорился с западными партнёрами о том, что любые систематические нарушения перемирия со стороны России будут вызывать скоординированный ответ Европы и США, включая военные меры.

Сообщается, что данный план неоднократно обсуждался в декабре и январе на встречах украинских, европейских и американских официальных лиц.

Согласно предложенной схеме, в случае нарушения перемирия реакция последует в течение 24 часов. Она начнётся с дипломатического предупреждения и, при необходимости, действий Вооружённых сил Украины для пресечения нарушения.

Если боевые действия не будут остановлены, процесс перейдёт ко второй фазе, предусматривающей задействование сил так называемой «коалиции желающих». В неё входят многие страны Европейского союза, а также Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция.

В материале также отмечается, что в случае расширения атаки спустя 72 часа после первоначального нарушения может быть запущена скоординированная операция сил, поддерживаемых Западом, включая вооружённые силы США.

