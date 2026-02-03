Минчанин выгуливал двух коз и стал звездой Сети

Минчанин выгуливал двух коз и стал звездой Сети5
- 3.02.2026, 13:32
- 5,134
Он ездит с ними и в автобусе.
В социальной сети Threads появились ролики с выгулом двух необычных питомцев. Молодой человек вел на поводке двух черно-белых козлят и даже ездил с ними в автобусе.
Пользователи Сети хоть и умилялись рогатым пассажирам, но и заинтересовались, можно ли провозить коз в общественном транспорте. По правилам перевозок, в городском пассажирском транспорте разрешено провозить мелких питомцев (собаки, кошки) в переносках, клетках или мешках, которые соответствуют нормам ручной клади (размером не более 60х40х20 сантиметров).
Кроме этого, необходимо при себе иметь специальные документы от ветеринара и следить за тем, чтобы животное не мешало пассажирам и не портило имущество перевозчика.
Посмотреть в Threads