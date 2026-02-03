ЕС создаст платформу для обмена военными данными без участия США

ЕС создаст платформу для обмена военными данными без участия США1
- 3.02.2026, 13:39
- 1,408
До 2030 года.
Европейский Союз планирует к 2030 году создать собственную платформу для обмена военными данными без участия Соединённых Штатов.
Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на Euractiv.
Издание ознакомилось с презентацией Европейского оборонного агентства, согласно которой институты ЕС работают над новой платформой под названием «Европейское оборонное пространство данных искусственного интеллекта» (DAIDS).
Цель проекта — предоставить странам Евросоюза возможность безопасного обмена конфиденциальной информацией, связанной с обороной.
До настоящего времени государства — члены ЕС выбирали поставщиков информационных решений на основе национальных предпочтений, что привело к формированию разрозненной и несогласованной системы провайдеров для хранения и передачи чувствительных данных.
В прошлом году Европейская комиссия предложила создать «надёжную, безопасную и совместимую среду данных» в своей оборонной «дорожной карте» до 2030 года. Ожидается, что новая платформа будет полностью готова к этому сроку.
ЕС уже заключил контракты с компаниями, которые займутся разработкой проекта. Следующим этапом станет стимулирование стран-членов к координации совместных закупок технологий, соответствующих будущему европейскому пространству данных.
В документах также указано, что в 2029–2030 годах планируется внедрение DAIDS в повседневную деятельность вооружённых сил и оборонных структур государств Евросоюза.
Как отмечает Euractiv, Европейский Союз всё чаще ставит под сомнение свою зависимость от Соединённых Штатов. В связи с этим для европейских армий становится критически важным обеспечить надлежащую защиту данных. В настоящее время многие страны хранят и обмениваются оборонной информацией, используя инфраструктуру иностранного, чаще всего американского, производства, что создаёт потенциальные уязвимости.