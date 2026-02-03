В Витебске выставили автомобиль Формулы-1 4 3.02.2026, 13:47

Но есть нюанс.

Утверждается, что это автомобиль «Ferrari F1» неустановленного года выпуска. Двигатель заявлен как V6 объемом 2,5 литра. Кстати, автомобиль выставлен, но еще не продается. На вопрос комментаторов, когда болид появится в продаже, автомагазин отвечает «Следите за нашими обновлениями) все может быть», отмечает blizko.by.

И в этом загвоздка. В Формуле-1 не было моторов такой конфигурации в эпоху, к которой относится автомобиль.

Каким годом можно датировать машину?

Мы видим, что над кокпитом нет системы «гало» (зашитных ригелей над головой пилота) — ее внедрили с 2018 года. Шины Bridgestone перестали использовать после 2009 года.

Также мы видим, что на Ferrari нанесен номер 1. С этим номером машина Михаэля Шумахера гонялась в 2001-2005 годах, конкретный год можно было бы распознать по аэродинамическим элементам. Однако в это время машины были оснащены 3-литровыми моторами конфигурации V10-V12.

Могла ли такая машина достаться малоизвестному витебскому автохаусу? Например, известно, что в ноябре 2022-го автомобиль Ferrari F2003-GA, на котором Шумахер гонялся в пяти этапах 2003 года, был продан на аукционе RM Sotheby's в Швейцарии за 14.630.000 франков, или примерно 14.900.000 долларов.

В лучшем случае перед нами «реплика» — любительская копия.

Другие комментаторы жалуются, что машина одноместная и мешок картошки в нее не положишь. Также читатели обвиняют автохаус в использовании искусственного интеллекта при создании изображения.

Как это можно понять? Например, по тому, что в отражении машины в стекле павильона надпись Marlboro осталась не отзеркаленной. А надпись на заднем антикрыле в зеркале никак не похожа на Marlboro — ни на обычную, ни на отзеркаленную. Также есть вопросы к маркировке шин Bridgestone Potenza (нейросеть постаралась сделать как надо, но очевидные ошибки видны невооруженным взглядом) и колесных дисков BBS.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com