«Когда сдаю валюту, чувствую себя уголовником» 10 3.02.2026, 14:04

Белорусы снова жалуются, что в банках отказываются принимать доллары.

Белоруска пожаловалась в Threads, что в банке отказались обменять доллары, сославшись на пятна. По ее словам, купюры были в нормальном состоянии, однако в одном из банков к обмену не приняли ни одну из них. При этом в другом обменнике деньги приняли без вопросов. Пост быстро стал вирусным и собрал сотни комментариев от людей с похожим опытом, пишет «Зеркало».

«Раньше не принимали купюры, которые светятся на ультрафиолете. С 2026 года обязали принимать! Так банки сейчас придираются к тому, что на купюрах пятна! Уже второй раз такая ситуация. Купюры не грязные! Нормальные. Банки сейчас принимают получается только идеально новые купюры, которые не были в обороте или что?!», — написала белоруска.

На фото она показала пять стодолларовых купюр. По ее словам, в банке не приняли к обмену ни одну из них.

В комментариях автор уточнила, что в другом обменнике деньги приняли без вопросов.

За день ее пост увидели миллион раз и под ним собралось почти 400 комментариев. Многие тоже писали, что все еще сталкиваются с трудностями при обмене американской валюты на белорусскую. А некоторые придумывали смешные оправдания, почему банки не соглашаются на обменные операции.

«Я тоже с этим столкнулась, перед Новым годом. Еле видимое пятно меряли в миллиметрах! Сказали, что оно больше какого-то порога и они не примут. Я была настолько возмущена! Получается, как мне проверить, что мне банк выдает? Тоже ходить с лупой и ультрафиолетом и каждую купюру проверять? Поменяли в другом банке и с комиссией в 5%».

«Я когда сдаю валюту, чувствую себя уголовником, который принес поддельные купюры в банк. Они совсем рехнулись уже с этой валютой. Они даже свои купюры могут обратно через день не принять. Но многое от кассира зависит».

«Самое прикольное во всем этом, что эти доллары я, например, покупаю исключительно в банках РБ. Не привожу из-за границы. Не рисую. То есть продать они их мне могут, а купить — нет».

«У меня тоже не приняли, пришлось с комиссией сдавать 5%».

«Валютная шиза. Не деньги меняешь, а какой-то музейный экспонат сдаешь».

«Принимают и с пятнами, только пятна должны быть не более 1 см. У меня постиранные взяли без проблем».

«Все правильно у вас не приняли. Вы свои доллары видели? У вас же половина вверх ногами. Кто ж такие возьмет? Ой, люди-люди еще и возмущаются».

«Я сегодня в банке поменял 100 долларов на беларусские, хотел сыну на карту положить. Банкомат не принял — не понравились купюры. На вид почти новые. Занес их обратно в тот же банк, там приняли и сказали, чего я не предупредил, что мне деньги нужны для банкомат. Это что у нас сейчас для банкомата оригинальные рубли, а для магазинов фальшивые в банке выдают? Я что-то не понял, что к чему».

«Походите по обменникам, где-то придираются, где-то нет. У меня даже самые прибитые купюры принимали так или иначе, если прям пятна — мойте в хлорке, как новые становятся».

«У меня так не приняли 2 идеальные купюры, зато когда выдали вклад я, наивная, не проверила, подсунули с печатями, какие-то ветхие, которые в другом банке опять не приняли. Короче аферисты там все!».

«Я так с одной купюрой обошел много банков. Купюра честно была в ужасном состоянии, и печати и потертости и скорее всего пятна. И я уже даже не надеялся на то, что смогу ее вообще поменять. Но по итогу приняли в «Приорбанке», я был счастлив».

