11 мая 2026, понедельник, 14:46
На территории варшавского аэропорта произошел взрыв

  3.02.2026, 14:23
Фото: miejskireporter.pl

ЧП произошло во время вывоза мусора.

Около 11 утра по минскому времени в аэропорту имени Шопена в Варшаве произошёл взрыв. Взрывное устройство неизвестного происхождения сработало в мусоровозе, стоявшем в зоне, прилегающей к территории 1-й базы транспортной авиации, соседствующей с аэропортом в столице Польши, пишет onet.pl.

Руководитель отдела коммуникаций аэропорта Пётр Рудзкий подтвердил эту информацию.

— Фактически во время вывоза мусора произошёл инцидент, но сейчас на месте работают все службы. Государственные службы занимаются этим делом, — заявил он.

Журналисты спросили его о возможной эвакуации аэропорта.

— В этом не было необходимости. Эта ситуация никоим образом не повлияла на операционную деятельность аэропорта, — подчеркнул Рудзкий.

