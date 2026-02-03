Под Пружанами пассажир Renault оказался в больнице после ДТП на трассе 3.02.2026, 14:35

Водитель уснула за рулем.

Авария произошла сегодня около 09:14 на 92-м км трассы Р98 (граница Польши — Каменец — Шерешово — Свислочь) в Пружанском районе. Renault под управлением 45-летней женщины съехал в кювет. Есть пострадавшие.

По предварительной информации, водитель уснула за рулем, вследствие чего не справилась с управлением автомобилем, сообщает ГАИ Брестской области.

19-летний пассажир доставлен в больницу для оценки состояния здоровья.

