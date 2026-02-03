Украинские бойцы ликвидировали важных для российского ВПК специалистов 3.02.2026, 16:56

16,478

По Запорожской области были нанесены две серии ударов ВСУ.

По Кирилловке Запорожской области были нанесены две серии ударов ВСУ. Об одной из них отчитался Генштаб — речь идёт о поражении десантных войск: есть «200-е», есть «300-е», факт подтверждён российской стороной.

Была и вторая серия ударов — поражение цели, по которому пока молчит ГУР Минобороны. Россияне также не дают комментариев, поскольку опасаются вслух говорить о поражённой цели — настолько важное значение она имела для армии РФ.

Об этом в комментарии «24 каналу» заявил глава Центра изучения оккупации Пётр Андрющенко.

По словам эксперта, в Кирилловке находился один из цехов, где «собирались очень серьёзные вещи для армии РФ. Больше он там не находится». Также зафиксированы крайне ощутимые потери среди российских специалистов.

«Это специалисты такого уровня, что если россияне заговорят об этом вслух, то тот, кто отвечает за ПВО на этом участке фронта, либо оставит свой пост, либо начнёт штурмовать посадки, превращаясь в «пингвина», — резюмировал экс-советник мэра Мариуполя.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com