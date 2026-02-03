В Беларуси уменьшается число школьников 10 3.02.2026, 14:47

6,198

Лукашисты не в состоянии это скрыть.

В Беларуси уменьшается число школьников и воспитанников детских садов, свидетельствует проведенный «Позіркам» сравнительный анализ данных Национального статистического комитета, опубликованных 3 февраля 2026 года и 3 февраля 2025-го.

На начало 2025/2026 учебного года в Беларуси функционировало 3.653 учреждений дошкольного образования, рассчитанных на 326,6 тыс. мест, где обучалась 321 тыс. детей; педагогический состав — 54,3 тыс. работников.

Для сравнения: на начало 2024/2025 года было 3.721 такое учреждение совокупно на 345,7 тыс. мест, где было 338,3 тыс. детей, 55,1 тыс. педагогических работников. Таким образом, за год учреждений для дошкольников стало меньше на 1,83%, мест в них — на 5,53%, воспитанников — на 5,11%, педагогов — на 1,45%.

В начале нынешнего учебного года в стране работало 2.817 школ (годом ранее — 2.848; -1,09%), где училось 1.058.900 человек (1.080.400; -1,99%). Их обучает 98,1 тыс. учителей (102,3 тыс.; -4,11%). На десять учеников в среднем приходится один педагог.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com