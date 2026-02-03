Генсек НАТО озвучил, какую военную поддержку получит Украина сразу после войны

Генсек НАТО озвучил, какую военную поддержку получит Украина сразу после войны7
- 3.02.2026, 14:58
США, Европа и Канада выразили свою готовность предоставить гарантии.
Как только будет достигнуто мирное соглашение для Украины, «сразу появятся вооружённые силы, самолёты в воздухе и поддержка на море». Как передаёт корреспондент unian.net, об этом во время своего выступления в Верховной Раде Украины заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Он отметил, что Альянс стоит рядом с Украиной и что нашей стране необходима мощная поддержка.
«Соединённые Штаты, Европа и Канада выразили свою готовность предоставить определённые гарантии и заверения безопасности. „Коалиция желающих“ достигает прогресса в проектировании этих гарантий, согласованных в прошлом месяце в Париже. Об этом говорил и президент Зеленский», — заявил Рютте.
По его словам, «как только будет достигнуто мирное соглашение, сразу появятся вооружённые силы, самолёты в воздухе и поддержка на море». Он добавил, что «другие члены НАТО будут помогать иными способами».
Генеральный секретарь подчеркнул, что достижение соглашения о завершении войны потребует «трудного выбора».
«Украина должна понимать, что каждая жертва, которую вы принесли, каждая потерянная жизнь, каждый тяжёлый момент, который вы пережили, не повторится в ближайшее время. Мир должен быть долговременным. А документы, которые будут подписаны, должны выполняться крупными странами. Вы не хотели бы второго Будапештского меморандума или ещё одного „Минска“», — сказал он.