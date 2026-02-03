11 мая 2026, понедельник, 15:21
Сколько минчан платят «налог на богатых»?

  3.02.2026, 15:00
В 2026 году пристальное внимание обратят на одну очень популярную.

Белорусы, чей доход превышает определенную сумму, платят с излишков повышенный налог, рассказал начальник инспекции МНС по городу Минску Андрей Соболевский, передают «Минск-Новости».

Такой механизм был введен еще в 2024 году. Тогда граждане, заработавшие за год больше Br200 тыс., должны были уплатить налог на сверхсумму в размере 25%.

С 2025 года «точка отсечения» составляла 220 тыс. В итоге налог на сверхдоходы коснулся 4,5 тыс. минчан. Но не эти платежи в основном пополняют бюджет.

Представитель МНС назвал топ-3 отраслей, обеспечивших наибольший вклад в казну. Ими оказались торговля, финансовая и страховая деятельность, а также обрабатывающая промышленность.

Представители Министерства по налогам и сборам регулярно проверяют различные компании. В 2025 году прошла 751 проверка.

- Выездной контроль мы сконцентрировали преимущественно на плательщиках, умышленно нарушающих налоговое законодательство и использующих схемы уклонения от уплаты налогов, – уточнил Андрей Соболевский.

В 2026 году МНС обратит пристальное внимание и на сектор интернет-торговли.

