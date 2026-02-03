«Это была пауза для накопления ракет» 3 3.02.2026, 15:04

Виктор Ягун

Генерал-майор СБУ объяснил, зачем Путину понадобились «энергетическое перемирие»

Ночные удары РФ по теплоэнергетике Украины пришлись на самые сильные морозы и оставили без отопления сотни тысяч людей. При этом в Кремле ранее говорили об «энергетическом перемирии», которое, судя по всему, существовало лишь на словах.

Было ли вообще «энергетическое перемирие», о котором говорил Путин? Об этом сайт Charter97.org поговорил с генерал-майором СБУ в отставке Виктором Ягуном:

— Думаю, что это была пауза для накопления Путиным дронов и ракет. Во-вторых, это была демонстрация в очередной раз Кремлем, что мы идем на уступку лично Трампу, но делаем все таким образом, чтобы эта личная уступка не была выполнена. Это же такая тактика: нас Трамп попросил — мы сделали, но сделали так, что в конце концов еще и хуже стало.

Что называется «энергетическим перемирием», когда бьют по энергетической логистике? То есть, например, оккупанты не бьют по электростанциям, но бьют по шахтерам, которые добывают топливо. Не бьют по электростанциям, но бьют по транспорту, который доставляет это топливо на электростанции.

Либо какое-то решение принимается и его придерживаются, либо это просто все сказано — даже не для внешней аудитории, а для внутреннего пользования.

— Как Украина должна ответить на этот удар РФ?

— Кремль понимает, что Украина продолжит то, что мы продолжали. Украина не бьет по тем энергетическим объектам, которые используются исключительно для гражданских нужд. Мы бьем по тем объектам, которые работают на военную экономику РФ.

Да, вблизи этих объектов есть и дома, и школы, и детские сады. Но люди в РФ должны понимать, что мы уничтожаем военную инфраструктуру и экономику, которая работает на войну и агрессию. Удары по военной инфраструктуре и будут как раз тем самым четким ответом агрессору.

