Можно ли белорусам ремонтировать авто во дворе? 4 3.02.2026, 15:25

Объяснил юрист.

«Сосед во дворе многоэтажного дома регулярно ремонтирует автомобили. На парковке постоянно разлиты масло и солярка, да и несколько парковочных мест в придачу заняты. Насколько это все правомерно?» - спросил у «АиФ» читатель из Минска.

Прямого запрета на ремонт автомобилей во дворах нет. Однако есть перечень правил, в том числе и в области экологии, которые граждане обязаны соблюдать.

«К примеру, в законе об охране окружающей среды сказано, что деятельность граждан, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна осуществляться в том числе на основе соблюдения прав граждан на благоприятную окружающую среду. Это означает, что запрещено сливать горюче-смазочные материалы, регулировать сигналы, тормоза и двигатель во дворе. Таким образом, согласно ст. 18.29 Административного кодекса (КоАП) предусмотрено наказание за повреждение либо загрязнение автомобильной дороги или иного дорожного сооружения. В частности, повреждение, загрязнение либо загромождение автомобильной дороги, полосы отвода, железнодорожного переезда, другого дорожного сооружения или технического средства регулирования дорожного движения, а равно погрузка и выгрузка груза на проезжей части влекут наложение штрафа в размере от 2 до 5 базовых величин, что с 1 января 2026 г. соответствует сумме от 90 до 225 рублей», - рассказывает адвокат Артем Саевич.

Также нарушением являются работы, проводимые во дворе и связанные с шумом и использованием специальных инструментов в ночное время или ранним утром (с 23.00 до 06.00 часов). Например, использование компрессора или шлифовальной машинки ранним утром может нарушить покой жителей дома. За указанное нарушение грозит административная ответственность по ст. 19.1 КоАП, предусматривающая наложение штрафа в размере от 2 до 30 базовых величин, то есть от 90 до 1350 рублей.

Таким образом, ремонтировать машину во дворе дома можно, но только с соблюдением экологических и иных требований. При этом при проведении ремонтных работ экологические и санитарно-гигиенические нормы должны соблюдаться неукоснительно.

