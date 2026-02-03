Европа готовится к ядерной гонке 4 3.02.2026, 15:47

Ряд стран обсуждают защиту, если не будет защиты США.

После попыток президента США Дональда Трампа «приобрести» Гренландию в Европе вновь заговорили о том, что страна континента необходимо собственное ядерное оружие, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

В Швеции, которая во времена холодной войны тайно разрабатывала ядерное оружие, газета Dagens Nyheter предложила «совместную нордическую» программу, возможно с участием Германии. Политики Германии и Польши тоже обсуждают варианты защиты после возможного отказа США от «ядерного зонтика».

Наиболее конкретные шаги предпринимают две существующие ядерные державы Европы. Британия давно интегрировала свой арсенал в НАТО. В 2020 году президент Франции Эммануэль Макрон предложил союзникам обсудить интеграцию французского ядерного оружия союзниками, тогда реакция была слабой. В марте прошлого года Франция официально включила защиту союзников в европейскую стратегию ядерного сдерживания.

Ключевым этапом стало соглашение с Британией 2025 года, закрепившее совместную координацию использования ядерного оружия и обещание реагировать на любую экстремальную угрозу Европе. Был создан ядерный «руководящий комитет» для координации дипломатических и военных вопросов, а Британия впервые стала наблюдать за французским учением «Покер», демонстрирующим возможности стратегической авиации.

Франция сохраняет полный контроль над своим ядерным арсеналом, но активно обсуждает формы сотрудничества с Германией и другими странами. Среди возможных шагов — совместные учения, предоставление авиации и военно-морской поддержки, а также размещение ядерного оружия на территории союзников по образцу НАТО.

Американские официальные лица сомневаются, что британский или французский арсенал сможет заменить «ядерный зонтик» США. Тем не менее французская доктрина «строгой достаточности» делает европейскую защиту убедительной благодаря близости и оперативности средств сдерживания, даже несмотря на меньший масштаб арсеналов. В то же время политические перемены во Франции могут изменить подход к стратегии в будущем.

Страны Европы медленно, но уверенно исследуют возможности собственного ядерного сдерживания, готовясь к сценарию возможного ослабления американского влияния на континенте.

