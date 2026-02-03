В солигорской школе произошло ЧП 3.02.2026, 16:15

иллюстративное фото

В снег выбросили умирать десятки летучих мышей.

В редакцию Tochka.by обратилась неравнодушная читательница. В сети она увидела, как в одной из солигорских школ «чистили» крышу от летучих мышей.

В результате рукокрылых просто выбросили в снег в лютый мороз.

«Мыши попадали в снег и медленно там умирали. Никого не нашлось, чтобы их собрать в коробку и нормально переселить. Не говоря уже о том, что люди в принципе зачем-то их выкинули, когда мыши находятся в спячке и абсолютно беспомощны», – пожаловалась девушка.

Она увидела ролик в профиле своей знакомой. Но белоруске так и не удалось выяснить, в какой школе это произошло. Не сохранились и видеодоказательства инцидента.

По ее словам, руководство школы ничего не предприняло. При этом «все это видели», в том числе и дети, которые были на занятиях.

«Тут и жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, и нарушение закона, в соответствии с которым каждый гражданин должен бережно относиться к природе и помогать животным при необходимости», – добавляет неравнодушная белоруска.

По ее словам, речь в том числе идет и о моральном вреде детям, и о нарушение саннорм, так как никто не обратился в городскую ветстанцию.

Женщина отметила, что сообщила об инциденте в соответствующие инстанции, но специалисты не выехали на место для разбирательств. Посоветовали обращаться с заявлением, которое рассмотрят в течение 10 дней.

«На таком морозе они погибнут за пару минут»

В Беларуси есть центр по спасению летучих мышей «КажанаПолiс», созданный старшим научным сотрудником Научно-практического центра по биоресурсам Национальной академии наук Беларуси Алексеем Шпаком.

О ситуации в Солигорске ему известно – обратились сразу несколько человек. По одной информации, речь идет о гимназии №1, согласно другой версии – о школе №4.

- В снег было выброшено около сотни животных. Я предполагаю, что это была колония рыжих вечерниц – они относительно часто встречаются в Солигорске. Это вид, который зимует крупными колониями. О судьбе летучих мышей нам не известно – никто никого не привозил. Думаю, животные погибли, – говорит Алексей Шпак.

Специалист отметил, что в любом случае при обнаружении мест спячки летучих мышей должны были приехать спецслужбы, ведь у нас встречается немало краснокнижных видов.

- Стоило бы обратиться в Академию наук либо в Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. При безвозвратном изъятии диких животных из окружающей среды могут наступить некоторые последствия, предусмотренные законом, – отметил ученый.

Алексей Шпак подчеркнул, что всегда готов выехать на место, безопасно забрать летучих мышей и поместить их в свой центр, чтобы те доспали. По весне всех спасенных животных выпускают и даже зовут желающих поучаствовать в этом процессе.

- Люди находят колонию. Животные спят – они находятся в состоянии глубокого оцепенения. В этом случае, если специалиста нет рядом, нужно собрать зверьков в картонную коробку. Не нужно бояться, что они вылезут, прогрызут какие-то дырки – это не грызуны. Главное, соблюдать простые меры предосторожности и надеть перчатки, – говорит Алексей Шпак.

В такие морозы, отметил ученый, счет идет на минуты: летучие мыши не способны выжить зимой.

Редакции удалось узнать, что расчисткой мест под крышей учебного заведения занимались сотрудники МЧС.

В пресс-службе ведомства не стали официально комментировать произошедшее. Там объяснили, что в данной ситуации лишь оказывали содействие.

А при работе с летучими мышами у них нет установленных алгоритмов, судьбой рукокрылых должны заниматься специалисты.

В ситуации разбираются

В Солигорскую районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды 2 февраля также поступали обращения от неравнодушных граждан о ситуации в одной из школ города. Однако люди также не смогли точно сказать, где именно все это происходило.

- Заявители точно не знают, какая это школа. Мы написали письмо, отправили в райветстанцию Солигорска с просьбой посетить предполагаемые учреждения образования и оценить ситуацию, – отметили в инспекции.

Там же пояснили, что, согласно закону, если есть сообщение о животных, терпящих бедственное положение, сначала на место должен выехать ветеринарный врач. Также нужно уведомить районный отдел МЧС.

- Первым делом мы стараемся оказать помощь самостоятельно. В данном случае нужно было как-то оградить от мороза этих мышей, а дальше решать, как и куда пристроить животных. Это преступление, конечно, таким образом с ними обращаться, – отметили специалисты.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com