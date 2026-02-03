Соболенко показала свой портрет в стиле Джоконды

Соболенко показала свой портрет в стиле Джоконды22
- 3.02.2026, 19:08
- 9,466
Фотофакт.
Теннисистка Арина Соболенко поделилась в социальных сетях воспоминаниями о своем пребывании в Мельбурне, где она участвовала в турнире серии «Большого шлема» — Australian Open.
Среди прочего спортсменка показала необычный портрет себя в образе Джоконды, выполненный в художественном стиле.
Соболенко уже четыре раза подряд доходила до финала Australian Open. В этом году в решающем матче она уступила Елене Рыбакиной из Казахстана. Несмотря на это, белоруска сохраняет лидерство в мировом рейтинге WTA. Более того, ее отрыв от главной конкурентки — польской теннисистки Иги Свёнтек — даже увеличился.
Сейчас у Соболенко 10 990 рейтинговых очков, у Свёнтек — 7 978, а Рыбакина занимает третье место с 7 610 очками.