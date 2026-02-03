Соболенко показала свой портрет в стиле Джоконды 22 3.02.2026, 19:08

9,466

Арина Соболенко

Фото: Getty Images

Фотофакт.

Теннисистка Арина Соболенко поделилась в социальных сетях воспоминаниями о своем пребывании в Мельбурне, где она участвовала в турнире серии «Большого шлема» — Australian Open.

Среди прочего спортсменка показала необычный портрет себя в образе Джоконды, выполненный в художественном стиле.

Соболенко уже четыре раза подряд доходила до финала Australian Open. В этом году в решающем матче она уступила Елене Рыбакиной из Казахстана. Несмотря на это, белоруска сохраняет лидерство в мировом рейтинге WTA. Более того, ее отрыв от главной конкурентки — польской теннисистки Иги Свёнтек — даже увеличился.

Сейчас у Соболенко 10 990 рейтинговых очков, у Свёнтек — 7 978, а Рыбакина занимает третье место с 7 610 очками.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com