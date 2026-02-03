закрыть
11 мая 2026, понедельник, 21:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Польше грузовой поезд с нефтью сошел с рельсов на пути, ведущем в Украину

5
  • 3.02.2026, 20:45
  • 8,510
В Польше грузовой поезд с нефтью сошел с рельсов на пути, ведущем в Украину

Фото.

В Польше в ночь на 3 февраля на территории гмины Пражмув Пясечинского уезда (Мазовецкое воеводство) с рельсов сошел грузовой поезд, перевозивший нефть. Об этом сообщила Informacje na gorąco – Powiat Piaseczyński в Facebook.

Обстоятельства происшествия сейчас выясняют соответствующие службы. По неофициальной информации, нефть транспортировали с последующим назначением в Украину, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения пожарной охраны, полиции и службы охраны железной дороги. Из-за характера груза также привлечено специализированное подразделение химического спасения JRG 6 из Варшавы.

Пресс-служба уезда уточнила, что грузовой поезд сообщением Щецин – Хелм (железнодорожная линия №12) сошел с рельсов вблизи населенного пункта Ярошова Воля. По ее информации, в составе поезда перевозили дизельное топливо. В результате инцидента никто не пострадал, утечки из цистерн с горючим не зафиксированы.

«По предварительным оценкам экспертов, работающих на месте происшествия, возможной причиной аварии стали эксплуатационные факторы в сочетании с текущими погодными условиями – очень низкими температурами», – говорится в сообщении.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин
Нервы у Путина не выдержали
Нервы у Путина не выдержали Аббас Галлямов
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман