В Польше грузовой поезд с нефтью сошел с рельсов на пути, ведущем в Украину

В Польше грузовой поезд с нефтью сошел с рельсов на пути, ведущем в Украину5
- 3.02.2026, 20:45
В Польше в ночь на 3 февраля на территории гмины Пражмув Пясечинского уезда (Мазовецкое воеводство) с рельсов сошел грузовой поезд, перевозивший нефть. Об этом сообщила Informacje na gorąco – Powiat Piaseczyński в Facebook.
Обстоятельства происшествия сейчас выясняют соответствующие службы. По неофициальной информации, нефть транспортировали с последующим назначением в Украину, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
На место происшествия оперативно прибыли подразделения пожарной охраны, полиции и службы охраны железной дороги. Из-за характера груза также привлечено специализированное подразделение химического спасения JRG 6 из Варшавы.
Пресс-служба уезда уточнила, что грузовой поезд сообщением Щецин – Хелм (железнодорожная линия №12) сошел с рельсов вблизи населенного пункта Ярошова Воля. По ее информации, в составе поезда перевозили дизельное топливо. В результате инцидента никто не пострадал, утечки из цистерн с горючим не зафиксированы.
«По предварительным оценкам экспертов, работающих на месте происшествия, возможной причиной аварии стали эксплуатационные факторы в сочетании с текущими погодными условиями – очень низкими температурами», – говорится в сообщении.