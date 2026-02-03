Знаменосец сборной России на Олимпиаде 2022 года попалась на допинге 8 3.02.2026, 21:38

8,134

Ольга Фаткулина

Спортсменка является чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.

Российская конькобежка Ольга Фаткулина попалась на допинге, сообщает Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Фаткулина была дисквалифицирована на 12 месяцев, начиная с 28 октября 2025 года, с учетом уже отбытого временного отстранения, начавшегося 3 декабря 2024 года. Таким образом, срок ее дисквалификации уже завершен. Это позволило ей принять участие на этапах Кубка России в декабре и январе.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Фаткулина была одним из знаменосцев сборной России. Спортсменка является чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com