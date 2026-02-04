12 мая 2026, вторник, 8:14
Переговоры Украины и РФ: Белый дом определился со своими представителями в Абу-Даби

  4.02.2026, 8:05
Украинская делегация уже отправилась на встречу.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с Украиной и РФ в Абу-Даби.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Специальный посланник Уиткофф и Джаред Кушнер завтра будут в Абу-Даби для очередного раунда трехсторонних переговоров», - сказала она.

Левитт отметила, что трехсторонние переговоры, которые состоялись 23-24 января в Абу-Даби, являются «историческими по своей природе».

«Никогда раньше эти три страны по-настоящему не могли сесть за стол переговоров, чтобы продвинуть дело к миру», - говорится в ее заявлении.

Напомним, 2 февраля украинские чиновники уже отправились на встречу с российской и американской делегациями в Абу-Даби, которая запланирована на 4-5 февраля.

Предыдущие трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ состоялись в ОАЭ 23 и 24 января.

