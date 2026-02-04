Алексей Протас отметил голом юбилей
- 4.02.2026, 10:53
- 5,010
Белорус дотянулся до очередного достижения в НХЛ.
«Филадельфия» одержала победу над «Вашингтоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе столичного клуба результативным действием отметился белорусский нападающий Алексей Протас.
Он забросил шайбу в меньшинстве, реализовав выход «два в одного» вместе с Энтони Бовилье, пока на скамейке штрафников находился защитник «Кэпиталз» Джейкоб Чикран.
Этот гол стал для белоруса особенным – он был забит в его 300-м матче в НХЛ. По этому показателю Протас занимает седьмое место среди всех наших соотечественников.
В нынешнем сезоне Алексей может догнать идущего шестым в топе Владимира Цыплакова (331 матч в НХЛ).
Лидером среди белорусов по количеству игр в главной североамериканской лиге остается Руслан Салей, на счету которого немыслимые 917 встреч.
У «Филадельфии» отличились Оуэн Типпетт, Карл Грундстрем, Джейми Дрисдейл (в большинстве) и Расмус Ристолайнен, поразивший пустые ворота. За «Вашингтон» также забросил Энтони Бовилье.
Итоговый счет встречи – 4:2 в пользу «Флайерз».
Протас провел на льду 20 минут 27 секунд, нанес два броска по воротам, допустил одну потерю и завершил матч с показателем полезности «-1».
После поражения «Вашингтон» опустился на 11-е место в Восточной конференции, отставая на четыре очка от «Айлендерс», занимающего восьмую строчку.
В текущем сезоне Алексей Протас набрал 38 очков (19 шайб и 19 передач) в 55 матчах.
Соловьев помог команде набрать балл
«Питтсбург», за который выступает белорусский защитник Илья Соловьев, потерпел гостевое поражение от «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев льда в овертайме.
Соловьев отметился результативной передачей – второй в составе «Пингвинз» после недавнего обмена, состоявшегося менее двух недель назад.
Ассист белоруса пришелся на второй период, когда с его передачи шайбу забросил Брайан Раст.
Илья действовал в третьей оборонительной паре и провел на льду 14 минут 12 секунд. В его активе два броска по воротам, два силовых приема, один промах (потеря), два перехвата и показатель полезности «+1».
Победу «Айлендерс» принесли голы Бо Хорвата (дубль, включая решающую шайбу в овертайме), Марка Шайфера, Мэттью Барзала и Райана Пулока.
У «Питтсбурга» отличились Энтони Манте, Кирилл Чинахов, Брайан Раст и Кейси Брозо.
После матча «Питтсбург» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.