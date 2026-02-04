Алексей Протас отметил голом юбилей 4.02.2026, 10:53

Белорус дотянулся до очередного достижения в НХЛ.

«Филадельфия» одержала победу над «Вашингтоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе столичного клуба результативным действием отметился белорусский нападающий Алексей Протас.

Он забросил шайбу в меньшинстве, реализовав выход «два в одного» вместе с Энтони Бовилье, пока на скамейке штрафников находился защитник «Кэпиталз» Джейкоб Чикран.

Этот гол стал для белоруса особенным – он был забит в его 300-м матче в НХЛ. По этому показателю Протас занимает седьмое место среди всех наших соотечественников.

В нынешнем сезоне Алексей может догнать идущего шестым в топе Владимира Цыплакова (331 матч в НХЛ).

Лидером среди белорусов по количеству игр в главной североамериканской лиге остается Руслан Салей, на счету которого немыслимые 917 встреч.

У «Филадельфии» отличились Оуэн Типпетт, Карл Грундстрем, Джейми Дрисдейл (в большинстве) и Расмус Ристолайнен, поразивший пустые ворота. За «Вашингтон» также забросил Энтони Бовилье.

Итоговый счет встречи – 4:2 в пользу «Флайерз».

Протас провел на льду 20 минут 27 секунд, нанес два броска по воротам, допустил одну потерю и завершил матч с показателем полезности «-1».

После поражения «Вашингтон» опустился на 11-е место в Восточной конференции, отставая на четыре очка от «Айлендерс», занимающего восьмую строчку.

В текущем сезоне Алексей Протас набрал 38 очков (19 шайб и 19 передач) в 55 матчах.

Соловьев помог команде набрать балл

«Питтсбург», за который выступает белорусский защитник Илья Соловьев, потерпел гостевое поражение от «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев льда в овертайме.

Соловьев отметился результативной передачей – второй в составе «Пингвинз» после недавнего обмена, состоявшегося менее двух недель назад.

Ассист белоруса пришелся на второй период, когда с его передачи шайбу забросил Брайан Раст.

Илья действовал в третьей оборонительной паре и провел на льду 14 минут 12 секунд. В его активе два броска по воротам, два силовых приема, один промах (потеря), два перехвата и показатель полезности «+1».

Победу «Айлендерс» принесли голы Бо Хорвата (дубль, включая решающую шайбу в овертайме), Марка Шайфера, Мэттью Барзала и Райана Пулока.

У «Питтсбурга» отличились Энтони Манте, Кирилл Чинахов, Брайан Раст и Кейси Брозо.

После матча «Питтсбург» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

