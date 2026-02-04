Ford представил новый заряженный пикап 1 4.02.2026, 11:40

Автомобиль оснастили дизельным V8 и усиленной подвеской.

Пикап Ford F-250 получил заряженную версию VelociRaptor 1200. Авто оснащено мощным дизельным V8 и подготовлено к серьезному бездорожью.

Тюнинг Ford F-250 выполнили в знаменитом техасском ателье Hennessey Performance. О проекте, посвященном 250-летию образования США, рассказали на сайте компании.

Hennessey VelociRaptor 1200 — нетипичный спортивный пикап, ведь он оснащен турбодизелем. Большой 6,7-литровый V8 развивает 500 л. с. и 1626 Н∙м. Кроме того, пикап Ford F-250 получил внедорожную подвеску от BDS с усиленными амортизаторами Fox и увеличенным на 127 мм клиренсом.

Отличить новый Ford F-250 Hennessey можно по стальным бамперам с дугами, дополнительной оптике, новому выпуклому капоту с воздухозаборниками и карбоновому декору. Стандартными являются 37-дюймовые внедорожные шины.

Посадку и высадку облегчают выдвижные подножки. Салон Ford F-250 отделали кожей и алькантарой с контрастными красными акцентами. Также постелили особые коврики и добавили памятные таблички.

Всего выпустят всего 250 Hennessey VelociRaptor 1200. Цена Ford F-250 после доработки составляет 117 535 долларов.

