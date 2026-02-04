CEPA: Европе нужен центр военных операций в Украине 2 4.02.2026, 11:43

Эксперты предлагают новый формат обороны без опоры на США.

Россия ведет сразу две войны, открытую — против Украины, и гибридную — против всей Европы. После возможного мирного соглашения давление Москвы не исчезнет, а лишь усилится — кибератаки, дроны, GPS-глушение, саботаж и провокации в воздухе уже стали частью «серой зоны» конфликта, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

На этом фоне эксперты предлагают создать в Украине Европейский многоцелевой центр операций (MDOC-U) — структуру, способную управлять действиями в воздухе, киберпространстве, космосе, на суше и в море. Такой центр может стать ядром будущей европейской обороны, особенно если США сократят свое присутствие в регионе.

Почему Европе необходим новый командный центр?

Европа пока не располагает объединенным оперативным механизмом для быстрого реагирования на гибридные угрозы. НАТО в основном реагирует, а помощь Украине идет разрозненными каналами, что создает пробелы, которыми пользуется Россия. Между тем кибератаки, нарушения воздушного пространства и инциденты с дронами фиксируются от Финляндии до Румынии. Эксперты подчеркивают, что Украина — не отдельный случай, а передовой рубеж безопасности всей Европы.

Что уже сделано?

Франция и Великобритания ранее создали совместный штаб в Париже, который должен координировать будущую миссию по гарантии безопасности Украины. В его структуру входит и контингент, отвечающий за защиту украинского воздушного пространства. Однако современная война требует не только контроля воздуха — но и интеграции космических, кибер-, информационных и беспилотных систем. Отсюда — необходимость создать MDOC-U.

ФАЗА 1. Создание Объединенного авиационного командования в Украине (AAC-U)

Европейская миссия должна сформировать командование, аналогичное центрам НАТО в Германии, Испании и Норвегии.

Задачи AAC-U:

— объединить данные всех украинских и союзных сенсоров;

— обеспечить общую картину воздушного пространства;

— повысить эффективность ПВО и ПРО;

— включить европейских военных в совместное управление.

ФАЗА 2. Превращение AAC-U в многодоменный центр MDOC-U

Следующий шаг — добавить к авиационной структуре центры:

— кибер и радиоэлектронной борьбы,

— космического мониторинга,

— дроновых и ракетных систем.

MDOC-U сможет объединять данные со спутников, радаров, киберсетей и сенсоров в единую картину, позволяя поражать цели за минуты.

Центр должен стать частью будущего «дронового щита ЕС» и основой межгосударственного оборонного командования, которое объединит Балтию, Скандинавию, Польшу, Румынию и Украину.

Преимущество такого формата — европейское лидерство и гибкость: к проекту смогут присоединяться страны вне НАТО, а союзники, не желающие участвовать, смогут остаться в стороне без блокирования процесса.

MDOC-U — не просто инструмент для защиты Украины, а начало масштабной трансформации европейской обороны. Это шанс создать единую систему, способную сдерживать Россию без прямой опоры на США.

