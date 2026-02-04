12 мая 2026, вторник, 14:16
Украинская делегация начала встречи в Абу-Даби

3
  • 4.02.2026, 13:27
  • 1,906
Переговоры продлятся два дня.

Украинская переговорная команда прибыла в Абу-Даби, где начала первые встречи по обсуждению мирных усилий.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник, приближенный к украинской команде.

Украинскую делегацию на переговорах в Абу-Даби представляют секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и его первый заместитель Сергей Кислица, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов и советник ОП Александр Бевз.

По словам Умерова, в Абу-Даби украинская команда будет иметь двустороннюю встречу с американской стороной, которую представляют спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Украина и США обсудят документ о гарантиях безопасности и «план процветания».

Также запланирована трехсторонняя встреча с США и Россией. Как отметил Умеров, стороны будут обсуждать военно-политические вопросы.

Ожидается, что переговоры продлятся два дня.

