Украинская делегация начала встречи в Абу-Даби

Украинская делегация начала встречи в Абу-Даби3
- 4.02.2026, 13:27
Украинская переговорная команда прибыла в Абу-Даби, где начала первые встречи по обсуждению мирных усилий.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник, приближенный к украинской команде.
Украинскую делегацию на переговорах в Абу-Даби представляют секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и его первый заместитель Сергей Кислица, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов и советник ОП Александр Бевз.
По словам Умерова, в Абу-Даби украинская команда будет иметь двустороннюю встречу с американской стороной, которую представляют спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Украина и США обсудят документ о гарантиях безопасности и «план процветания».
Также запланирована трехсторонняя встреча с США и Россией. Как отметил Умеров, стороны будут обсуждать военно-политические вопросы.
Ожидается, что переговоры продлятся два дня.