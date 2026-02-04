Украинская делегация начала встречи в Абу-Даби 3 4.02.2026, 13:27

1,906

Переговоры продлятся два дня.

Украинская переговорная команда прибыла в Абу-Даби, где начала первые встречи по обсуждению мирных усилий.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник, приближенный к украинской команде.

Украинскую делегацию на переговорах в Абу-Даби представляют секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и его первый заместитель Сергей Кислица, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов и советник ОП Александр Бевз.

По словам Умерова, в Абу-Даби украинская команда будет иметь двустороннюю встречу с американской стороной, которую представляют спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Украина и США обсудят документ о гарантиях безопасности и «план процветания».

Также запланирована трехсторонняя встреча с США и Россией. Как отметил Умеров, стороны будут обсуждать военно-политические вопросы.

Ожидается, что переговоры продлятся два дня.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com